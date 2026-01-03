CAN Maroc 2025 : Le Mali remporte la bataille des Aigles et s’offre son ticket pour les quarts

La deuxième affiche des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 a opposé le Mali à la Tunisie, ce samedi 3 janvier 2026. Au terme de la « bataille sensentionnelle des Aigles », ce sont ceux du Mali qui se sont imposés lors de la séance fatidique des tirs au but (3-2).

La Tunisie, qui n’avait jamais battu le Mali lors d’une CAN, avait la lourde tâche de briser cette malédiction. De son côté, le Mali, aligné en 4-5-1, a clairement affiché son ambition de maintenir ce signe indien.

Ce choc, séduisant sur le papier, a tenu toutes ses promesses. Les Aigles de Carthage ont d’abord pressé haut, étouffant les Maliens dès le coup d’envoi. Sereins, les hommes du Belge Tom Saintfiet ont laissé passer l’orage tout en se créant quelques occasions.

Cependant, l’excès d’engagement (un carton jaune dès la 4e minute) a fini par coûter cher : un carton rouge à la 26e minute est venu compliquer la tâche des Maliens. Malgré cette infériorité numérique, la Tunisie n’a pas réussi à prendre l’avantage durant la première période.

Au retour des vestiaires, les Maliens ont subi durant les premières minutes. Mais, faisant preuve de détermination, ils ont tenu bon, allant jusqu’à faire douter l’équipe tunisienne. Pourtant, les choix tactiques de Sami Trabelsi ont semblé payants avec l’ouverture du score à la 88e minute.

Dos au mur, les Aigles du Mali n’ont pas baissé les bras. Dans le temps additionnel, ils ont obtenu et transformé un penalty grâce à Sinayoko, offrant ainsi la première prolongation de cette édition au public.

Au terme des deux périodes de 15 minutes, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager. C’est finalement lors de la séance de tirs au but que le Mali a scellé son destin (3_2).

Avant ce match, en quatre confrontations dans ce tournoi, les Tunisiens s’étaient inclinés deux fois (1994, 2022) pour deux matchs nuls (2019, 2024). Cette fois encore, la tradition a été respectée, les Aigles du Mali valident en même temps leur ticket pour les quarts de finale.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24