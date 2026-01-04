« Nous Vaincrons » | Musique : Parfait Koudougou plaide pour l’ouverture et la solidarité panafricaine

Le musicien burkinabè Parfait Koudougou, plus connu sous le nom de « Monsieur Tout le Monde », appelle à une refondation des stratégies de rayonnement de la musique nationale, confrontée à de nombreux défis structurels. Selon l’artiste, le principal frein à l’émergence d’une industrie musicale professionnelle réside dans le manque de contrats extérieurs et la tendance à confiner les artistes à l’espace national. « Monsieur Tout le Monde » est l’invité du jour de l’émission « Nous Vaincrons ».

Pour inverser la tendance, Parfait Koudougou alias « Monsieur Tout le Monde » préconise une ouverture internationale et panafricaine, fondée sur une solidarité accrue entre les pays africains.

« Il faut dépasser les frontières pour apporter une autre couleur au pays », soutient-il, appelant à des collaborations régionales et à des partenariats avec des institutions internationales.

Des artistes comme DIDI B ou Imra, révélés grâce à des alliances mondiales, illustrent selon lui le potentiel de telles démarches.

Parfait Koudougou insiste également sur l’urgence de renforcer les structures de formation, afin de permettre aux jeunes talents, y compris en périphérie urbaine, de rivaliser sur la scène internationale.

Les grandes manifestations culturelles, telles que la Semaine nationale de la culture (SNC), le FESPACO ou le SIAO, sont perçues comme des plateformes stratégiques favorisant la visibilité, les échanges et la vente de services culturels.

Son message aux jeunes artistes est clair. Persévérance, formation précoce et ouverture sont les clés d’un avenir musical durable.