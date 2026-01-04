Maroc Vs Tanzanie (1-0) : « On n’a pas été à notre niveau » (Walid Regragui)

Les Lions de l’Atlas du Maroc se sont qualifiés dans la douleur face à la Tanzanie (1-0) grâce à un but de Brahim Diaz. En fin de match, le sélectionneur du Maroc Walidr Regragui reconnait les difficultés de son équipe ce dimanche 4 janvier 2026.

« Match difficile, on n’a pas été à notre niveau aujourd’hui. Surtout en première période, on a perdu 45 minutes, beaucoup de déchets techniques, de stress.

On n’est pas rentrés dans le match, on aurait pu se faire surprendre », commente Walid Regragui au coup de sifflet final de cette rencontre.

Cependant, au retour des vestiaires, le Maroc a su trouver la faille (65e minute). Ce que retient Walid Regragui : « Après on a eu beaucoup de situations, on tape la barre. On commence à douter et on a marqué au meilleur des moments.

Mais c’est bien, c’est un bon match pour rentrer dans la phase à élimination directe. Même si en tant que coach, on n’est jamais satisfait de ce qu’on a proposé en première période ».

Toutefois, Walid Regragui salue le soutien du public qui a permis à son équipe de s’imposer. « On va se concentrer sur le quart de finale », promet-t-il. Le Maroc pays hôte de cette CAN est aussi classé parmi les favoris.