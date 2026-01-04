CAN 2025: Le Maroc se qualifie en quarts dans la douleur face à la Tanzanie (1-0)

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 16 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Le Maroc passe les huitièmes de finale de la CAN qu'elle réalise.
Partage

Les Lions de l’Atlas du Maroc se sont qualifiés pour les quarts de finale de la CAN 2025 en battant la Tanzanie (1-0) ce dimanche 4 décembre 2026. La fin du match a été marquée par des tensions, les Tanzaniens réclamant un penalty qu’ils estiment oublié.

Les Marocains ont dû pousser jusqu’au bout pour faire céder la Tanzanie lors de ce huitième de finale. La délivrance est survenue à la 64ᵉ minute.

Brahim Diaz pénètre dans la surface de réparation, dribble un défenseur tanzanien et envoie le ballon au fond des filets (1-0). Le public marocain peut enfin souffler, car ce sera le score final.

En toute fin de match, un défenseur marocain commet une poussette dans le dos du Tanzanien Nado, mais l’arbitre estime qu’il n’y a pas faute.

La VAR n’intervient pas non plus. Le Maroc affronte le vainqueur de la deuxième huitième de finale de la journée entre le Cameroun et l’Afrique du Sud.

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 16 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de OUEDRAOGO

OUEDRAOGO

Articles similaires

Maroc Vs Tanzanie (1-0) : « On n’a pas été à notre niveau » (Walid Regragui)

il y a 20 secondes

CAN 2025 | Face à la Tunisie, « gagner comme ça montre que le Mali va continuer de se battre » (Seydou Keita)

il y a 2 heures
Sécurité défense Burkina militaire Burkinabè armée

Succès militaires en décembre 2025 : Les forces burkinabè imposent une posture offensive sans répit

il y a 8 heures

Vol de carburant à la SONATER : Des agents interpellés pour atteinte aux biens publics

il y a 8 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page