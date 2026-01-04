CAN 2025: Le Maroc se qualifie en quarts dans la douleur face à la Tanzanie (1-0)

Les Lions de l’Atlas du Maroc se sont qualifiés pour les quarts de finale de la CAN 2025 en battant la Tanzanie (1-0) ce dimanche 4 décembre 2026. La fin du match a été marquée par des tensions, les Tanzaniens réclamant un penalty qu’ils estiment oublié.

Les Marocains ont dû pousser jusqu’au bout pour faire céder la Tanzanie lors de ce huitième de finale. La délivrance est survenue à la 64ᵉ minute.

Brahim Diaz pénètre dans la surface de réparation, dribble un défenseur tanzanien et envoie le ballon au fond des filets (1-0). Le public marocain peut enfin souffler, car ce sera le score final.

En toute fin de match, un défenseur marocain commet une poussette dans le dos du Tanzanien Nado, mais l’arbitre estime qu’il n’y a pas faute.

La VAR n’intervient pas non plus. Le Maroc affronte le vainqueur de la deuxième huitième de finale de la journée entre le Cameroun et l’Afrique du Sud.