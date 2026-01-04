CAN 2025 | Face à la Tunisie, « gagner comme ça montre que le Mali va continuer de se battre » (Seydou Keita)

L’ancien international footballeur malien Seydou Keita a réagi suite à la victoire du Mali face à la Tunisie lors de la séance des tirs au but (1-1 ; tab, 3-2) le samedi 3 janvier 2025. L’ancien milieu de terrain des Aigles salue cette performance.

C’est à l’issue d’une rencontre renversante que les Aigles du Mali ont obtenu leur qualification en quarts de finale de la CAN 2025. Les Maliens ont joué à dix avec l’expulsion de Woyo Coulibaly (26e). Après avoir encaissé (1-0) à 2 minutes de la fin du temps règlementaire, les Maliens ont su égaliser (1-1) dans les arrêts de jeu pour s’imposer aux tirs au but. Seydou Keita qui a assisté à cette rencontre a salué la combativité de ses petits frères.

« Si vous regardez le scenario. Depuis la première mi-temps, un carton rouge. Jouer pendant une heure et demi comme ça, je pense les joueurs ont été fantastiques, courageux. Ils sont battus comme de grands gaillards. C’est extraordinaire », s’est réjoui Seydou Keita à l’issue du match dans la zone mixte.

La résilience des Aigles

Pour Seydou Keita, cette victoire soulage le peuple malien. Loin d’être un simple match de football, c’est pour lui, un modèle de résilience. « Et à l’arrivée, avoir une joie immense comme ça, je pense que pour le peuple malien, ça va faire une bouffée d’oxygène et une fierté.

Ce n’est pas seulement un match de football qu’on vient de gagner. Jouer une heure et demi comme ça, cela montre que le peuple malien se bat », assure Seydou Keita.

Désormais, les Aigles du Mali vont essayer de passer les quarts de finale face au Sénégal, vainqueur du Soudan lors du premier match des huitièmes de finale.