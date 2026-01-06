Révolution numérique en Afrique : Airtel et SpaceX s’unissent pour connecter 173 millions de personnes

Le paysage des télécommunications en Afrique s’apprête à connaître un bouleversement historique. Grâce à un accord stratégique signé le 16 décembre 2025 entre Airtel Africa et SpaceX, la technologie Starlink s’apprête à relier les zones les plus isolées du continent dès 2026.

L’Afrique franchit une étape décisive vers la réduction de la fracture numérique. Le partenariat entre la filiale du groupe indien Bharti Airtel et la société d’Elon Musk prévoit le déploiement du service Starlink Direct to Cell dans 14 pays africains. Ce projet ambitieux vise à offrir une connectivité essentielle à plus de 173 millions de personnes, faisant de l’Afrique le sixième continent à bénéficier de cette technologie mobile par satellite.

La particularité de cette collaboration réside dans son aspect technique révolutionnaire : le système Direct to Cell. Contrairement aux réseaux mobiles traditionnels, ce service permet aux abonnés utilisant des smartphones compatibles de se connecter directement aux satellites de nouvelle génération, éliminant ainsi le besoin de construire des antennes relais terrestres coûteuses et complexes à installer dans les zones rurales ou enclavées.

Selon les données fournies par Airtel Africa, cette technologie ne se contente pas d’étendre la couverture ; elle promet des débits jusqu’à 20 fois supérieurs aux standards actuels. Une telle performance devrait ouvrir de nouveaux horizons dans des secteurs vitaux tels que l’éducation, la santé et l’économie numérique.

Source : Africa24tv