Marc Brys fulmine encore contre Samuel Eto’o malgré les bons résultats du Cameroun

« Non, je n’ai pas regardé le match contre l’Afrique du Sud. Les matchs précédents non plus. Si vous êtes injustement exclu, vous ne ressentez plus l’envie d’analyser ces matchs. C’est pour le personnel qui est là », s’est exprimé l’ancien sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun Marc Brys dans des propos rapportés par le médias Sporza ce mardi 6 janvier 2026 en marge de la Coupe d’Afrique qui se tient au Maroc.

Marc Brys a été écarté par le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) Samuel Eto’o à quelques semaines de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025. Malgré sa mise à l’écart, Marc Brys estime avoir des contacts même s’il ne suit pas les performances des Lions indomptables.

« J’espère sincèrement que le Cameroun gagnera et j’ai un contact occasionnel avec les joueurs. Ils sont satisfaits des résultats et sont désolés que nous ne soyons pas là avec le personnel. Ce sont de bons invités et ils sont professionnels, mais ce n’est pas le cas de la politique sportive », affirme-t-il.

Il en veut au ministère des sports du Cameroun

Malgré le manque de communication de la FECAFOOT et le silence du ministère en charge des sports du Cameroun, Marc Brys estime ne garder aucune rancœur. « Non, je ne suis pas rancunier mais en tant qu’entraîneur en chef vous êtes du premier au dernier jour selon votre contrat. Vous n’êtes pas entre les deux parce que quelqu’un se met au-dessus de la loi. Je n’ai pas été personnellement informé par Fécafoot et pas non plus par le ministère. Je leur en veux aussi. Il n’y a jamais eu de communication », poursuit-il, visiblement énervé.

« Leurs résultats sont fantastiques »

Car le ministère en charge des sports qui a recruté Marc Brys n’a pas non plus fait de retour au technicien belge. Pour lui, Samuel Eto’o est la cause de tout ce désordre. « Nous avons demandé nos billets pour le Maroc et il n’y a jamais eu de réponse à cela, donc nous avons vécu dans le noir. En fin de compte, quelqu’un a dit qu’ils ne devraient pas nous donner ces billets, parce qu’il (Eto’o ) avait dit que ce n’était pas autorisé », assure-t-il pour sa part. Il incrimine également le ministère en charge des sports qui, pour lui, manque d’organisation.

Malgré tout, Brys salue les performances des Lions indomptables du Cameroun pendant cette CAN. « Encore une fois, leurs résultats sont fantastiques et nous ne devrions pas être négatifs à ce sujet, mais les faits en eux-mêmes sont juste illégaux. 2 jours avant que vous ne puissiez soudainement tout jeter à l’envers », dit-il. Le Belge assure avoir pris des avocats pour suivre le dossier. Le Cameroun s’est qualifié pour les quarts de finale de la CAN Maroc 2026 en battant l’Afrique du Sud (2-1).