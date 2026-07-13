Lutte contre la dépravation des mœurs : 12 jeunes interpellés

Sié Frédéric Kambou Envoyer un courriel il y a 41 minutes
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A la suite d’une dénonciation citoyenne signalant la location d’une villa par des jeunes à des fins de dépravation des mœurs le 12 juillet 2026 dans l’arrondissement 6 dans le quartier Kouritenga, une équipe de la Police Municipale s’est immédiatement rendue sur les lieux pour procéder aux vérifications d’usage. 

Sur place, les constats effectués ont confirmé les faits signalés. Au total, douze (12) jeunes, dont huit (08) garçons et quatre (04) filles, âgés de 13 à 19 ans, ont été interpellés puis conduits pour l’exécution de travaux d’intérêt général.

Les parents des jeunes concernés ont été convoqués et reçus afin de leur notifier les faits et ont bénéficié d’une séance de sensibilisation sur leur rôle dans l’encadrement, le suivi et l’éducation de leurs enfants.

La Police Municipale salue la vigilance et la collaboration des citoyens, qui contribuent efficacement à la préservation de l’ordre public, de la sécurité et des bonnes mœurs.

Elle invite la population à poursuivre cette dynamique en signalant tout comportement ou situation susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique.

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