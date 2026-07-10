Circulation : Les motos Airblade, Aloba, Sanili et autres de 125 cm³ doivent rouler sur la petite voie

À Ouagadougou, la phase de sensibilisation sur l’usage des pistes cyclables est désormais terminée. Depuis ce vendredi 10 juillet 2026, la police municipale a entamé une phase de répression stricte concernant les règles de circulation des vélomoteurs. Cette mesure, fondée sur le décret n° 2003-418, impose aux motos dont la cylindrée est comprise entre 50 et 125 cm³ de circuler exclusivement sur les « petites voies » lorsqu’elles sont disponibles.

L’objectif de cette opération, menée par la Direction de la sécurité publique, est de sécuriser le trafic en séparant les engins légers des véhicules lourds sur les axes principaux de la capitale. Selon le contrôleur de police municipale, Mohamed Koffi Ayechewou, chef de section de la première unité piétonne d’intervention à la direction de la sécurité publique, cette séparation est indispensable pour protéger les usagers les plus vulnérables et limiter les accidents.

Le contrôleur de police a tenu à apporter des précisions importantes concernant l’application de cette règle, notamment pour lever les confusions liées au prix ou au modèle des engins. Il souligne que le critère retenu par la loi est strictement technique.

« Même si quelqu’un débourse 2 millions pour payer une moto, si la moto n’a pas une cylindrée qui dépasse 125 cm³, cette moto doit rouler sur la petite voie», a-t-il expliqué.

De plus, il est formellement établi que les motos Aloba, Sanili et autres, tant que la cylindrée ne dépasse pas les 125 cm³, doivent impérativement rouler sur la petite voie.

En cas de non-respect de cette obligation de circuler sur la piste cyclable, les contrevenants s’exposent à une contravention de première classe, passible d’une amende de 3 000 F CFA.

Par ailleurs, les autorités rappellent que le décret n° 2003-418 impose d’autres règles strictes pour garantir une meilleure cohabitation sur la route. Il est formellement interdit de transporter plus d’un passager sur un vélomoteur. Il est également prohibé de rouler de front, c’est-à-dire côte à côte, pour ne pas encombrer la voie. Enfin, le port du casque de protection, dûment agréé, demeure une exigence légale impérative pour tous les usagers.

La police municipale invite désormais l’ensemble des usagers à adopter ces nouvelles habitudes pour favoriser une circulation plus sûre sur les routes de Ouagadougou.

Akim KY

Burkina 24