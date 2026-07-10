Mauritanie : Le président Ghazouani accorde sa grâce à deux députées condamnées pour des accusations de discrimination raciale

Le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a accordé, jeudi 9 juillet 2026, une grâce présidentielle à deux députées condamnées en mai dernier à quatre ans de prison ferme pour avoir accusé le chef de l’État de discrimination raciale. L’information a été rapportée par l’Agence mauritanienne d’information.

Les parlementaires Mariem Cheikh Dieng et Gamou Achour Salem avaient été condamnées le 4 mai 2026, au terme d’un procès placé sous haute surveillance sécuritaire. Elles avaient été reconnues coupables d’« atteinte aux symboles de l’État » et de « diffusion de propos à caractère raciste ».

Les deux élues avaient notamment publié sur les réseaux sociaux des messages dans lesquels elles qualifiaient le président Ghazouani de promoteur d’un « apartheid en Mauritanie », l’accusant de discrimination envers les populations noires et les descendants d’esclaves.

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En plus de la peine de prison, la justice avait prononcé leur privation des droits civiques, ordonné la suppression des contenus numériques incriminés, la confiscation de leurs téléphones ainsi que la fermeture de leurs comptes sur les réseaux sociaux.

Mariem Cheikh Dieng et Gamou Achour Salem sont également membres de l’Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA), une organisation engagée dans la lutte contre l’esclavage et la défense des droits humains.

Bien que l’esclavage ait été officiellement aboli en Mauritanie en 1981 et érigé en crime en 2015 avec un renforcement des sanctions, des organisations de défense des droits humains estiment que cette pratique persiste encore dans certaines régions du pays.

La Mauritanie compte environ 5,5 millions d’habitants, répartis entre plusieurs communautés, notamment les Maures, les Haratins, descendants d’esclaves affranchis, ainsi que les Soninkés, les Peuls et d’autres groupes ethniques.