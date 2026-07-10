Athlétisme : La Fondation Hugues Fabrice Zango s’engage aux côtés de la Ligue du Kadiogo, Olivier Sanou à l’honneur

Nouveau départ pour la Ligue du Kadiogo d’athlétisme, qui veut faire briller la discipline au Burkina Faso. Elle a signé un partenariat avec la Fondation Hugues Fabrice Zango le jeudi 9 juillet 2026. La signature de ce partenariat intervient à deux jours des championnats nationaux d’athlétisme U16 et U18 de la Ligue du Kadiogo, qui porteront désormais le nom d’Olivier Sanou, ancien champion de triple saut au Burkina Faso. L’objectif est de lui rendre hommage.

C’est un partenariat qui veut donner un nouvel élan à l’athlétisme burkinabè. La Ligue du Kadiogo d’athlétisme et la Fondation Hugues Fabrice Zango ont uni leurs forces dans le cadre d’un partenariat afin d’aider les jeunes athlètes à s’épanouir sur les plans social, sportif et culturel.

La signature de ce partenariat s’appuie sur l’expérience de Hugues Fabrice Zango, à travers sa fondation. Lui-même ancien athlète, premier médaillé olympique du Burkina Faso et ancien champion du monde. « Il a commencé l’athlétisme vers l’âge de 17 ans », a rappelé Bertrand Zoungrana, vice-président de la Ligue du Centre d’athlétisme. L’objectif est donc de permettre aux jeunes athlètes de commencer l’athlétisme plus tôt.

Ce partenariat vise à renforcer les compétitions, la détection des jeunes, l’amélioration des conditions de préparation et le développement de l’athlétisme chez les jeunes. L’objectif est également de promouvoir les valeurs d’inclusion, de citoyenneté, etc. Ce partenariat vise aussi à apporter un appui financier pour le développement de l’athlétisme dans la Ligue du Kadiogo.

Une opportunité à saisir

La signature de ce partenariat a eu lieu en présence de la secrétaire exécutive de la Fondation Hugues Fabrice Zango, Laetitia Béré. Elle a assuré de la disponibilité et de la volonté de la structure qu’elle dirige de contribuer au développement de l’athlétisme dans la région.

Laetitia Béré a appelé les jeunes athlètes à saisir cette opportunité. « Talents de demain, le sport peut changer des vies et Hugues Fabrice Zango en est un exemple. Nous devons contribuer au développement d’une génération capable d’inspirer les autres. Unissons nos forces et nous irons plus loin », a souligné la secrétaire exécutive.

Le championnat d’athlétisme de la Ligue du Kadiogo se tient le samedi 11 juillet 2026 au Stade du 4-Août de Ouagadougou. La Ligue a décidé de rendre hommage à l’ancien champion Olivier Sanou, premier Burkinabè à avoir régné sur l’athlétisme africain. Hugues Fabrice Zango fait donc parti de ses héritiers en devenant médaillé olympique et champions du monde.

Un hommage à Olivier Sanou

Il est revenu sur le palmarès d’Olivier Sanou, qui a longtemps détenu le record national du triple saut, battu par Hugues Fabrice Zango à Abidjan le 24 juillet 2017, lors des Jeux de la Francophonie. Il a également été champion d’Afrique du triple saut en 2002 et 2004. « Olivier Sanou est largement considéré comme le père spirituel et le pionnier du triple saut moderne au Burkina Faso. Son parcours a posé les fondations d’une discipline devenue la vitrine historique du sport burkinabè », estime Bertrand Zoungrana.

En plus de la Ligue du Kadiogo, des équipes venues des Ligues du Guiriko, du Nando, du Yaadga et du Goulmou participeront aux championnats afin de rehausser le niveau de la compétition.