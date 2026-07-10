Les ministres chargés de la Défense de l’AES reçus par le Capitaine Ibrahim TRAORÉ

‎Le Président du Faso, Président de la Confédération des États du Sahel (AES), le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu en audience, ce vendredi 10 juillet 2026, les ministres chargés de la Défense des pays membres de l’AES.

‎‎Présents à Ouagadougou dans le cadre de la consolidation des capacités opérationnelles de la Force unifiée de l’AES, le Général d’Armée Salifou MODY, Ministre d’État, Ministre de la Défense nationale du Niger, le Général de division Oumar DIARRA, Ministre délégué chargé de la Défense du Mali, accompagnés du Général de division Célestin SIMPORÉ, Ministre d’État, Ministre de la Guerre et de la Défense patriotique du Burkina Faso, sont venus recueillir les orientations du Président de la Confédération AES, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

‎‎« Aujourd’hui, 10 juillet 2026, dans le cadre de la consolidation du renforcement des capacités opérationnelles de la Force unifiée de l’AES, les ministres en charge de la Défense se retrouvent pour une rencontre dans le cadre également de la mise en exécution de la feuille de route de l’An 2 de la Confédération », a indiqué le porte-parole de la délégation ministérielle, le Général de division Célestin SIMPORÉ.

‎‎Selon le Ministre de la Guerre et de la Défense patriotique du Burkina Faso, cette rencontre de Ouagadougou permettra d’examiner les documents principaux pour le bon fonctionnement de la Force unifiée déjà fonctionnelle et lui conférer un cadre juridique conformément à sa mission.

Lire aussi 👉 La Confédération AES et la Russie scellent un partenariat stratégique pour une souveraineté totale

‎« Nous sommes venus donc rendre une visite de courtoisie au Camarade Président du Faso, dans le but de recueillir ses orientations et ses conseils sur la tenue de cette réunion, durant laquelle nous allons discuter également de l’actualité en cours et des événements qui se déroulent dans l’ensemble de nos pays », a soutenu le Général de division Célestin SIMPORÉ.

‎‎Pour lui, le Président de la Confédération AES a donné des orientations pour que la Force unifiée soit le fer de lance de la lutte contre le terrorisme et le combat pour la souveraineté engagé par les États membres de l’espace AES.

‎« Nous devons prendre la mesure de la situation actuelle, qui n’est plus seulement une guerre contre le terrorisme, mais c’est une guerre qui peut être de longue haleine, une guerre de haute intensité et nous devons nous préparer tous à cela », a ajouté le Général de division SIMPORÉ.

‎‎S’exprimant sur les dernières attaques terroristes au Mali, le porte-parole de la délégation des ministres chargés de la Défense a rassuré que la situation est sous contrôle aussi bien au Mali et que dans tout l’espace AES.

‎‎Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso