Concertations public-privé : Le gouvernement appelle les entreprises à s’engager pour la refondation de l’État

Le ministre des Mines et des Carrières, Yacouba Zagré Gouba, représentant son collègue en charge du Commerce, a présidé, ce lundi 13 juillet 2026 à Ouagadougou, l’ouverture des concertations sectorielles public-privé. Ces échanges, qui se tiennent jusqu’au 15 juillet, sont placés sous le thème « Civisme économique et engagement patriotique : Rôle du secteur privé dans le processus de refondation de l’État ».

Après les concertations régionales organisées en mai dernier, les acteurs des secteurs public et privé se retrouvent pour examiner les préoccupations qui n’avaient pas trouvé de réponses. L’objectif est également de préparer la rencontre nationale prévue ultérieurement.

Le deuxième vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina (CCI-BF), Zanga Seydou Sessouma, a rappelé que ce cadre de dialogue est organisé chaque année afin de permettre au secteur privé de faire part de ses préoccupations en vue de l’amélioration du climat des affaires.

« Ça commence au niveau régional. Et s’il y a des préoccupations qui n’ont pas trouvé de réponses, on les remonte au niveau sectoriel avant la rencontre nationale qui va avoir lieu plus tard (…) Nous avons un rôle véritablement important dans ce sens que nous devons être du côté de l’autorité pour l’accompagner dans ces différentes reformes pour atteindre la souveraineté économique dans notre pays », a-t-il dit.

Les échanges porteront notamment sur l’industrialisation, la transformation des matières premières et la disponibilité des sites devant accueillir les unités de transformation, selon le deuxième vice-président de la Chambre de commerce.

Selon le ministre des Mines et des Carrières, ces concertations permettront de faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations issues des précédentes rencontres, d’examiner les préoccupations formulées en 2025 ainsi que les nouvelles préoccupations et celles restées en suspens. Elles devront également aboutir à des recommandations en faveur de l’amélioration de la compétitivité des entreprises et du climat des affaires.

« Globalement, il y aura 12 thématiques qui seront abordées et regroupées autour de six groupes de concertations. Ça va aborder non seulement des thématiques ayant trait à l’innovation, à l’industrialisation mais également des thématiques qui sont en droite ligne avec la création, la compétitivité des entreprises, des droits humains, tout ce qui est services sociaux mais également des questions qui intéressent la diaspora burkinabè », a-t-il confié.

Évoquant le thème retenu pour cette édition, Yacouba Zagré Gouba a estimé qu’il interpelle l’ensemble des acteurs économiques sur leur responsabilité dans la dynamique de refondation engagée par les autorités.

« C’est un secteur privé que nous voulons aujourd’hui nouveau, un secteur privé qui participe surtout aux côtés de l’État dans le processus de l’industrialisation, et partant également à travers l’accompagnement de l’État, à la question de la lutte contre la fraude, la question de la promotion de la traçabilité mais surtout la question du civisme fiscal. C’est dire que la refondation de notre pays intéresse non seulement les filles et les fils mais intéresse hautement les entreprises », a-t-il ajouté.

Le ministre a enfin indiqué que les attentes sont importantes. Il a invité les participants à formuler des recommandations pertinentes susceptibles de renforcer l’action du gouvernement.

W.S

Burkina 24