Faso Mêbo : Plus de 275 millions FCFA mobilisés à la date du 10 juillet 2026

La mobilisation citoyenne autour des comptes « Faso Mêbo » se poursuit au Burkina Faso. Selon le bilan publié par le ministère de l’Économie et des Finances, arrêté au 10 juillet 2026, les contributions enregistrées ont atteint 275 146 329 FCFA à travers la plateforme Faso Arzeka et la Banque des Dépôts du Trésor.

Cette initiative de contribution patriotique continue de bénéficier d’un engagement des populations à travers les différentes régions du pays, avec une participation particulièrement marquée dans certaines zones.

Avec 66 989 802 FCFA mobilisés, la région du Kadiogo occupe la première place du classement national. Elle devance largement la région de Yaadga, qui arrive en deuxième position avec 25 629 467 FCFA.

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Les régions de Bankui et Guiriko complètent le podium avec respectivement 19 750 799 FCFA et 19 709 020 FCFA de contributions enregistrées.

Au-delà des premières places, le bilan met en évidence une participation relativement équilibrée sur l’ensemble du territoire national. Sur les 17 régions recensées, 16 ont franchi la barre des 10 millions FCFA de contributions.

Le Sourou affiche ainsi une mobilisation de 16,7 millions FCFA, tandis que le Nando et le Goulmou ont chacun dépassé les 12 millions FCFA.

Dans un contexte sécuritaire difficile, la région du Liptako figure en dernière position avec 3 914 259 FCFA collectés, tout en participant également à cet effort national.