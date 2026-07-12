Football en deuil : Jayden Adams meurt à 25 ans, quelques semaines après avoir disputé la Coupe du monde

Le football sud-africain est en deuil. Le milieu de terrain des Mamelodi Sundowns et des Bafana Bafana, Jayden Adams, est décédé à l’âge de 25 ans, quelques semaines seulement après avoir représenté son pays à la Coupe du monde, rapporte La Presse Ca.

L’annonce de son décès a été faite ce samedi 11 juillet 2026 par le ministre sud-africain des Sports, des Arts et de la Culture, Gayton McKenzie. « C’est avec une profonde consternation et le cœur lourd que j’ai appris le décès de Jayden Adams, milieu de terrain des Mamelodi Sundowns et des Bafana Bafana, à l’âge de 25 ans », a écrit le ministre sur le réseau social X.

Il a salué la mémoire d’un joueur considéré comme l’un des plus grands espoirs du football sud-africain. « Le football sud-africain a perdu l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs, et notre nation pleure sa disparition aux côtés de sa famille, de ses coéquipiers et de millions de supporters », a-t-il ajouté.

Aucune précision n’a été donnée sur les circonstances de sa mort. Gayton McKenzie a indiqué que la cause du décès n’avait pas encore été confirmée et a appelé les médias ainsi que le public à éviter toute spéculation, par respect pour la famille du joueur.

Jayden Adams avait récemment participé à la Coupe du monde, contribuant à la qualification historique de l’Afrique du Sud pour la phase à élimination directe de la compétition. Lors du premier match des Bafana Bafana face à la République tchèque, il avait été titularisé avant d’être remplacé à la mi-temps. Selon le ministre, le joueur avait disputé cette rencontre quelques heures seulement après avoir appris le décès de sa grand-mère.

Formé à Stellenbosch FC, Jayden Adams avait rejoint les Mamelodi Sundowns l’année dernière. Il avait participé au sacre du club en Ligue des champions de la CAF cette saison, confirmant son statut de figure montante du football africain.

Les hommages se multiplient depuis l’annonce de sa disparition. Le Syndicat sud-africain des joueurs de football a salué « un footballeur remarquable », rappelant son humilité, son immense talent et la fierté avec laquelle il portait les couleurs de l’Afrique du Sud.

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, ainsi que plusieurs organisations sportives et syndicales ont également présenté leurs condoléances à la famille du joueur et au monde du football.