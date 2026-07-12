Coupe du monde : Jaminton Campaz menacé de mort après l’élimination de la Colombie, la Fédération monte au créneau

La Fédération colombienne de football (FCF) a fermement condamné les menaces de mort visant le milieu de terrain Jaminton Campaz après l’élimination de la Colombie en huitièmes de finale de la Coupe du monde face à la Suisse, rapporte TVA Sport.

Dans un communiqué publié le vendredi 10 juillet 2026, l’instance dirigeante du football colombien a dénoncé les « menaces contre la vie et l’intégrité » du joueur de 26 ans ainsi que celles visant sa famille, proférées à la suite de la rencontre disputée mardi à Vancouver. Les Cafeteros ont été éliminés à l’issue de la séance des tirs au but (0-0, 4 tirs au but à 3).

La FCF a exprimé sa « totale solidarité » envers Jaminton Campaz et ses proches, tout en appelant au respect et au rejet de toute forme de violence à l’encontre des sportifs.

Au cours de la rencontre, le milieu offensif s’était procuré une occasion franche après une erreur de la défense suisse. Seul face au gardien, il avait toutefois expédié sa frappe au-dessus de la barre transversale, une action qui lui a valu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, avant que celles-ci ne dégénèrent en menaces.

Réagissant sur son compte Instagram, le joueur de Rosario Central, en Argentine, a appelé ses compatriotes au calme.

« Ma Colombie, n’oublions jamais le respect. Nous pouvons ressentir de la frustration ou de la tristesse, mais aucune passion ne devrait justifier la haine ni la peur de vivre », a-t-il écrit.

Cette affaire ravive un douloureux souvenir dans le football colombien. En 1994, le défenseur Andrés Escobar avait été assassiné à Medellín quelques semaines après avoir inscrit un but contre son camp lors de la Coupe du monde disputée aux États-Unis, une tragédie qui demeure l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire du football colombien.