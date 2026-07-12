Sankoré XI : L’industrialisation du Sahel au cœur du Nouvel An kamit 6263

Ouagadougou sera, du 14 au 19 juillet 2026, le point de convergence des réflexions sur l’avenir industriel du Sahel à l’occasion de la 11e édition de l’Université Sankoré. Organisée sous le thème « Industrialisation et opportunités démographiques au Sahel à l’ère des fractures géopolitiques », cette rencontre entend proposer une lecture africaine des enjeux de développement du continent, à l’approche du passage à l’an 6263 du calendrier africain/kamit, prévu le 19 juillet.

Lors d’une présentation de l’événement, le coordonnateur du cadre « 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita », Lihanoué Imhotep Bayala, a insisté sur la nécessité pour les pays africains, particulièrement ceux du Sahel, de maîtriser leur potentiel économique à travers la transformation locale des ressources.

Selon lui, l’industrialisation constitue l’un des leviers majeurs pour répondre aux défis démographiques et économiques de la région. Avec une population jeune représentant environ 60 % des 70 millions d’habitants de l’espace de l’Alliance des États du Sahel (AES), le Burkina Faso, le Mali et le Niger doivent, a-t-il estimé, créer les conditions d’une production locale capable de générer de la richesse et des emplois.

Sur le plan sécuritaire, Imhotep Bayala a évoqué une « consolidation continue » des capacités opérationnelles des forces armées de l’AES. Il a salué le renforcement des équipements et de la coordination entre les armées des trois pays, rendant hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leurs engagements sur le terrain.

Abordant la situation économique, le coordonnateur du mouvement a mis en avant la dynamique de « ré-industrialisation » engagée au Burkina Faso. Il a notamment cité plusieurs projets d’infrastructures et de développement, dont l’autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, des barrages, le projet Faso Rail et l’Académie technologique du Faso, présentés comme des symboles d’une orientation vers la production et la transformation.

Pour les organisateurs de Sankoré XI, l’enjeu dépasse les frontières nationales. Avec une population africaine projetée à 2,5 milliards d’habitants à l’horizon 2050, le continent doit, selon eux, transformer davantage ses matières premières sur place afin de renforcer sa position dans l’économie mondiale et réduire les migrations contraintes.

Cette édition 2026 prévoit également des innovations culturelles, avec l’intégration de dénominations de mois issues du Yatenga dans le calendrier kamit, ainsi que la publication des « 42 lois de Maât » de l’Égypte antique comme référence spirituelle et philosophique.

Au programme figurent des panels d’experts prévus les 14 et 17 juillet 2026, des projections-débats dans plusieurs cités universitaires de Ouagadougou, avant la cérémonie officielle du Nouvel An kamit 6263, le 19 juillet, à l’amphithéâtre B de l’Université Joseph Ki-Zerbo.

Bassirou BANDÉ

Burkina24