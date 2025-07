Le mouvement « Deux heures pour nous, deux heures pour Kamita » célèbre la 10e édition des Universités SANKORÉ

publicite

0 Partages Partager Twitter

En prélude à sa 10e édition du SANKORÉ, qui se tiendra du 14 au 19 juillet 2025, le mouvement « Deux heures pour nous, deux heures pour Kamita » a tenu, une conférence de presse le samedi 12 juillet 2025 à Ouagadougou pour dérouler le programme de cet anniversaire sous le thème « État fédéral, unité politique et idéologique dans l’espace confédéral AES : Défis et perspectives ».

Cette 10e édition des universités SANKORÉ du mouvement panafricain « Deux heures pour nous, deux heures pour Kamita » qui se tiendra du 14 au 19 juillet 2025 à l’université Joseph KI-ZERBO promet une exploration approfondie des enjeux liés à la construction d’un État fédéral en Afrique.

Plusieurs sous-thèmes seront abordés par des personnalités influentes au cours de panels thématiques, notamment « État fédéral et souveraineté : défis du transfert de compétences aux institutions fédérales et domaines de souverainetés locales ».

« Cohésion idéologique dans un espace multiculturel : enseignement des idéaux communs (panafricanisme, anti-impérialisme, État nation) face aux velléités d’instrumentalisation ethniques et éducation médias comme outils de construction d’une citoyenneté fédérale » ; « Défense fédérale face aux défis sécuritaires : mutualisation des forces dans la lutte contre le terrorisme et les menaces transfrontalières y compris les risques d’influences des puissances extérieures et le rôle des mercenaires. », et bien d’autre.

La conférence de presse était conduite par le coordinateur national du 2HK Lianhoué Imothep Bayala a souligné l’urgence pour les nations africaines de se réveiller et de défendre leur souveraineté. « Il n’est donc pas tard pour les Africains qui dorment encore sur la natte trouée de la démocratie libérale dont la pertinence est mise en cause dans son propre berceau. La mission de notre génération est de défendre coûte que coûte la souveraineté de notre continent »

La conférence de presse a également été l’occasion de revenir sur les dix années de réalisations de l’association « Deux heures pour nous, deux heures pour Kamita ». Relwendé Koumtobre, secrétaire au plan, suivi et évaluation de Kamit, a réitéré l’objectif fondamental de l’association.

« Nous sommes à la 10e édition du SANKORÉ, et notre souhait est d’avoir une Afrique unie pour devenir un, pour pouvoir atteindre notre souveraineté. Donc à partir du lundi 14 juillet, nous allons discuter sur les perspectives d’une Afrique unie et indépendante au sein de l’université Joseph Ki-Zerbo », a-t-il exprimé.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24