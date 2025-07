Le Kenya ouvre grand ses portes : Exemption de visa pour la quasi-totalité de l’Afrique et des Caraïbes

Le Kenya a officiellement annoncé qu’il supprime l’exigence de visa pour tous les pays africains et la plupart des nations des Caraïbes, une décision prise le lundi 14 juillet 2025. Cette mesure historique vise à dynamiser le tourisme et à renforcer les liens continentaux, marquant une étape significative dans la politique d’ «open skies » du pays.

Désormais, les citoyens des régions concernées n’auront plus besoin d’une autorisation de voyage électronique (ETA), ni à remplir de longs formulaires, ni à payer de frais de visa. Ils pourront se présenter directement aux frontières et entrer dans le pays sans tracas. Toutefois, cette exemption ne s’applique pas aux ressortissants de la Libye et de la Somalie, cités comme présentant des risques sécuritaires.

Concernant la durée des séjours, les visiteurs africains pourront rester au Kenya jusqu’à deux mois. Les ressortissants de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) bénéficieront d’une période plus longue, soit six mois, conformément aux protocoles de libre circulation déjà en vigueur au sein de l’EAC.

Selon le cabinet, cette initiative s’inscrit dans la volonté du Kenya de soutenir les politiques de « ciel ouvert » et d’encourager la croissance de son secteur touristique. Le président William Ruto a souligné que la simplification des procédures d’entrée facilitera les déplacements transfrontaliers, renforçant ainsi les relations entre le Kenya et le reste du continent africain.

Cette annonce s’inscrit dans une série de mesures visant à améliorer l’expérience des voyageurs. En janvier 2025, le gouvernement avait déjà promis que les approbations d’ETA seraient instantanées ou prendraient un maximum de 72 heures. De plus, un nouveau système d’information des passagers doit être introduit pour renforcer le pré-filtrage, la sécurité et rationaliser le traitement des passagers aux points d’entrée.

D’autres initiatives notables incluent :

L’introduction d’un permis de travail numérique pour les nomades digitaux, annoncé en octobre 2024, permettant aux travailleurs à distance de résider et de travailler au Kenya.

L’extension de l’empreinte cyber-optique du gouvernement, garantissant que les touristes restent connectés à internet tout en explorant le pays.

L’instauration d’une autorisation de voyage électronique permettant aux passagers en transit d’explorer le pays pendant 12 heures, évitant ainsi de longues attentes aux terminaux.