Gabon : Le parti d’Ali Bongo en plein dans une bataille de succession

Gabon – Le Parti démocratique gabonais, créé par Omar Bongo passe par une zone de turbulence. Tout laissait croire que la note du 14 mai de l’ex-président, Ali Bongo, tentant de régler sa succession à la tête du PDG, serait respectée par ses camarades du parti. Ali Bongo avait, en effet, désigné Ali Akbar Onanga Y’Obegue comme secrétaire général du parti. Il venait ainsi de sceller la scission du parti en deux : un premier bloc dirigé par Blaise Louembé, plutôt proche des idées d’Omar Bongo, président fondateur du parti. Et un second, porté par Ali Akbar Onanga Y’Obégué, un proche d’Ali Bongo.

Ali Akbar Onanga Y’Obegue était à l’avant-garde de la bataille au sein du Parti Démocratique Gabonais dans la contestation de l’éviction d’Ali Bongo et le congrès du 30 janvier dernier qui avait porté Blaise Louembé à la présidence du parti.

Avec la note de l’ex-président Ali Bongo, Ali Akbar Onanga Y’Obegue se sent dans la peau du patron légitime de l’ex-parti unique au Gabon. « Je ressens de la satisfaction et une profonde gratitude. Et également un sens aigu des responsabilités qui sont les miennes à cet instant », a déclaré Ali Akbar Onanga Y’Obegue.

Il a poursuivi que « seul le président Ali Bongo Ondimba ou les personnes dument mandatées par lui sont en droit de présenter des candidatures sous le label Parti démocratique gabonais. Toute tentative d’investiture en dehors de ce cadre est purement et simplement illégal, irrecevable et n’engagerait que la responsabilité de ses auteurs », prévient Ali Akbar Onanga Y’Obegue alors qu’il dit travailler activement de concert avec Ali Bongo à réorganiser, structurer et investir des candidats aux élections législatives et locales du 27 septembre 2025 au Gabon.

Blaise Louembé, le nouveau président du PDG à l’issu du congrès du 30 janvier dernier, à ce jour détenteur des clés des locaux du PDG, poursuit quant à lui, sa tournée nationale dans la perspective de ces mêmes élections.

Source : RFI

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

