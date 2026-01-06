Annonce | 1xBet Burkina Faso 2025 : une année de confiance, de reconnaissance et de croissance

Ceci est un article sponsorisé par notre partenaire

Une année de jalons et de leadership sur le marché

L’année 2025 a marqué un véritable tournant pour 1xBet au Burkina Faso. Portée par la confiance des joueurs et une présence renforcée sur le marché, la marque a consolidé son statut de référence en matière de paris sportifs en s’appuyant sur trois piliers essentiels : la fiabilité, l’innovation et le jeu responsable.

Promotions attractives et campagnes sur les réseaux sociaux tout au long de l’année

Tout au long de l’année 2025, 1xBet a transformé les grands moments sportifs en véritables opportunités de gains. Les activations WOW Promo, les campagnes de printemps et les promotions dédiées à l’application mobile ont maintenu l’engagement des utilisateurs, récompensé la fidélité et ajouté encore plus de suspense à chaque journée de match.

Les réseaux sociaux sont devenus un espace dynamique pour la communauté. Environ 24 concours interactifs ont invité les fans à tester leurs connaissances, à partager leurs pronostics et à célébrer les victoires ensemble. Près de 260 gagnants ont reçu des codes promotionnels et des récompenses, prouvant que chaque utilisateur avait une chance de gagner. Grâce à des quiz gamifiés, des défis de matchday et des campagnes digitales tout au long de l’année, 1xBet n’a pas seulement proposé des promotions, mais a construit une communauté active où sport et récompenses vont de pair.

Jeu responsable : campagnes 1xBalance

L’engagement de 1xBet en faveur du jeu responsable s’est illustré à travers les campagnes continues 1xBalance sur les réseaux sociaux. La marque a proposé des contenus éducatifs, des quiz ludiques et des conseils pratiques pour promouvoir des habitudes de jeu saines. Alors que le jeu responsable devient de plus en plus essentiel, le rôle de leader de 1xBet dans ce domaine continuera de se renforcer, avec des projets d’expansion de l’initiative prévus pour 2026.

Le sport au cœur de l’audience

En 2025, le sport est resté une véritable passion au Burkina Faso, avec le football au centre des discussions quotidiennes. Des tournois FIFA et compétitions internationales à l’intensité de la finale de la Ligue des champions de l’UEFA, en passant par les grands chocs européens comme FC Barcelone vs Real Madrid, les fans ont suivi chaque moment clé avec enthousiasme.

Le parcours de la sélection nationale lors des éliminatoires de la Coupe du monde a été l’une des histoires sportives les plus émotionnelles de l’année. Le Burkina Faso est passé tout près d’une qualification historique, et même si un résultat inattendu lors du dernier match a mis fin au rêve, cette aventure a uni les supporters à travers tout le pays. À chaque moment fort comme dans la déception, 1xBet a permis aux fans de rester connectés à l’action et de vivre pleinement les émotions du football.

Partenaire officiel de la CAN : créer l’attente autour du plus grand événement footballistique d’Afrique

Décembre 2025 marquera le coup d’envoi de la CAN 2025, le tournoi de football le plus prestigieux du continent africain. En tant que partenaire officiel de la CAF (Confédération Africaine de Football), 1xBet joue depuis 2019 un rôle clé dans le développement du football à travers l’Afrique, en soutenant plus de 35 tournois majeurs – dont la CANF, le CHAN, la Super Coupe de la CAF, la Ligue des champions de la CAF et la Coupe de la Confédération – rien que sur l’année écoulée.

Reconnaissance internationale : finaliste des SiGMA Africa Awards

L’an dernier, la marque a été nommée Meilleur opérateur de paris sportifs en Afrique lors des prestigieux SiGMA Africa Awards 2024, une véritable reconnaissance de l’excellence du secteur. Le temps fort de cette année est venu lorsque 1xBet a été nommé finaliste des SiGMA Africa Awards 2025 dans deux catégories : Meilleur opérateur de paris sportifs 2025 et Meilleure expérience mobile 2025.

Ces nominations, aux côtés de distinctions internationales telles que « Produit sportif mobile de l’année » aux International Gaming Awards 2025, confirment la position de 1xBet parmi les marques de jeu les plus prestigieuses d’Afrique.

Perspectives

À l’approche de la fin de l’année 2025, 1xBet Burkina Faso remercie tous les fans pour leur confiance et leur fidélité. Cette année a été marquée par la croissance, la reconnaissance et l’innovation, posant des bases solides pour davantage de succès en 2026.

Restez à l’écoute : 1xBet continuera de montrer l’exemple en matière de confiance, de célébration du football et de promotion du jeu responsable pour tous.