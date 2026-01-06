Mission accomplie à Boromo : 81 fûts de cyanure saisis en pleine brousse

Le lundi 05 janvier 2026, l’année nouvelle s’est ouverte par un acte majeur de protection de l’intérêt général.

En pleine brousse, dans la localité de Boromo, la Brigade Mobile des Douanes de Koudougou a mis au jour une opération clandestine d’une dangerosité exceptionnelle : quatre-vingt-un (81) fûts de cyanure soigneusement entreposés dans des maisons isolées, dissimulées loin des axes routiers et hors des regards, dans une tentative manifeste d’échapper au contrôle de l’État.

Cette intervention d’envergure est l’aboutissement de l’exploitation rigoureuse d’un renseignement fiable, conduite avec méthode et professionnalisme par la BM Koudougou, appuyée par une équipe de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) des Douanes.

Dans ces habitations perdues au cœur de la brousse, le produit hautement toxique était stocké en silence, prêt à être acheminé vers des circuits illicites, exposant gravement les populations, l’environnement et la sécurité nationale à des conséquences potentiellement irréversibles.

Le mode opératoire mis au jour révèle la gravité des faits et la détermination des réseaux impliqués : transformer des maisons en dépôts clandestins de substances létales, parier sur l’isolement géographique, le secret et une supposée impunité. C’était aussi croire que l’autorité de l’État s’arrête aux routes visibles. Cette illusion a été formellement démentie.

Cette saisie trouve un écho puissant dans une parole devenue boussole stratégique de l’action douanière. Le Directeur Général des Douanes, l’Inspecteur divisionnaire Yves KAFANDO, alors Coordonnateur national de lutte contre la fraude, déclarait : « La fraude, même si elle est dans la gueule du lion, nous irons la chercher ».

À Boromo, cette déclaration s’est matérialisée en fait accompli. Ni la brousse, ni les maisons isolées, ni l’éloignement stratégique n’ont entamé la vigilance douanière. Là où certains pensaient être hors d’atteinte, la Douane a démontré que le renseignement, la coordination interservices et la détermination opérationnelle franchissent toutes les distances.

Ces vœux de nouvel an adressés à la Nation sont clairs et sans équivoque. Ils ne relèvent ni de l’incantation ni du symbole, mais d’actes concrets : saisies, neutralisation de menaces invisibles, sécurisation du territoire. Dès les premiers jours de 2026, la Douane burkinabè renouvelle son engagement total à exercer sa mission jusque dans les recoins les plus reculés du pays.

La fraude se dissimule, se replie et se terre. La Douane avance, recherche et neutralise. Même dans la gueule du lion.

La Douane : Honneur-Dévouement-Vigilance SCRP-DGD