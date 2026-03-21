Annonce | Le prochain chapitre de l’Afrique : quand la croissance du marché des paris s’accompagne de responsabilité

Lors de SiGMA Africa 2026, les échanges autour des paris en Afrique ont souvent suivi un schéma bien connu : expansion, adoption du mobile, ouverture de nouveaux marchés et hausse des volumes. Nnanna Chigozie Ewuzie, Compliance Manager chez 1xBet Nigeria, a choisi d’aborder un autre sujet.

Son intervention ne portait pas sur la croissance pour elle-même, mais sur la capacité des systèmes censés l’encadrer à évoluer au même rythme. Dans ce contexte, sa participation à la table ronde consacrée au marketing responsable et à la protection des jeunes allait au-delà d’une simple prise de parole en conférence. Elle posait la protection des joueurs comme un indicateur de maturité du marché, et non comme une simple exigence de conformité.

Si le jeu responsable commence par une prise de conscience, alors la première question à se poser devrait rester simple et appeler une réponse honnête.

Avant de parler de limites, de sanctions ou d’avertissements, il est utile de commencer par l’observation de ses propres habitudes. C’est précisément l’objectif de l’auto-évaluation 1xBalance, conçue pour aider les utilisateurs à réfléchir à leur comportement, à leur prise de décision et à leur rapport au risque.

Quel est votre profil de parieur ?

Test 1xBalance « Quel est votre profil de parieur ? »]

L’objectif n’est pas de juger, mais d’identifier suffisamment tôt certains schémas de comportement afin de mieux les maîtriser.

La croissance ne suffit plus à définir la maturité

Le secteur des paris en Afrique connaît une expansion rapide. Pour Ewuzie, pourtant, la taille du marché ne suffit pas à mesurer son niveau de maturité.

« Une croissance sans responsabilité reste toujours fragile. Le rôle du secteur est d’anticiper les problèmes avant qu’ils ne se produisent. »

Cette remarque résume bien l’évolution en cours dans l’industrie. La question n’est plus seulement de savoir combien de nouveaux utilisateurs entrent sur le marché, mais aussi si les opérateurs, les régulateurs et les plateformes développent en parallèle des mécanismes de contrôle solides.

Ce que montre l’étude commandée par 1xBet

L’un des arguments les plus convaincants en ce sens provient de l’International Player Safety Index: Africa, une étude commandée par 1xBet. Sa force ne tient pas à un jugement uniforme porté sur l’ensemble du continent. Elle met au contraire en lumière un marché qui évolue à des rythmes différents. Certains pays mettent en place des dispositifs de protection des joueurs plus structurés, tandis que d’autres restent confrontés à des lacunes réglementaires et à une application inégale des règles.

« L’étude dresse un tableau contrasté, mais révélateur. D’un côté, 68 % des répondants ont attribué une note comprise entre 5 et 8 sur 10 à l’efficacité de la réglementation locale, ce qui traduit une évolution globalement positive. De l’autre, 44 % ont indiqué qu’il n’existe toujours pas d’approche uniforme de la protection des joueurs sur leurs marchés. Le rapport fait donc apparaître une dynamique à deux vitesses, avec des pays comme le Nigeria et le Kenya qui avancent plus rapidement que d’autres. »

Cette lecture rend la position d’Ewuzie particulièrement intéressante. Il évolue sur un marché que le rapport présente comme l’un des plus observés et des plus structurés du continent, mais aussi comme l’un des plus complexes sur le plan réglementaire, notamment en raison de récents différends autour de l’autorité compétente en matière de délivrance des licences.

Pourquoi son point de vue compte

L’intérêt de son analyse tient à sa conception de la conformité, qu’il ne réduit pas à une simple liste d’obligations à cocher.

« La plus grande erreur consiste à penser que tous les marchés se ressemblent. Licences, exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, protection des données, règles de jeu responsable : tout varie. Sans conformité adaptée au contexte local, les risques deviennent trop élevés. »

C’est précisément ce que met en évidence l’étude. Le rapport identifie le manque de clarté réglementaire comme le principal frein au déploiement de mesures supplémentaires de protection des joueurs. Il souligne aussi l’absence de lignes directrices précises, l’application inégale des règles et l’écart entre les standards imposés au jeu en ligne et ceux observés dans les points de vente physiques.

« On ne peut pas construire un système de protection efficace en reproduisant mécaniquement un modèle d’un marché à l’autre. La conformité doit être pensée à l’échelle locale, car les risques, la réglementation et meme les comportements des utilisateurs varient selon les pays. »

Autrement dit, si la responsabilité échoue dans certains environnements, ce n’est pas faute d’être évoquée. C’est parce que les systèmes restent incomplets.

Là où le marché progresse, et là où il reste en retrait

L’étude met en évidence des avancées réelles. Les contrôles KYC sont utilisés par 75 % des opérateurs africains, soit un niveau presque identique à celui observé en Europe occidentale. Les restrictions publicitaires et les plafonds de bonus figurent également parmi les mesures les plus répandues sur les marchés africains. Sur plusieurs points, l’écart avec les marchés plus matures est donc limité.

Dans le meme temps, le rapport souligne une faiblesse persistante. Les infrastructures de protection les plus avancées, en particulier les dispositifs de suivi des comportements à risque fondés sur l’intelligence artificielle, restent nettement moins développées. L’étude indique qu’aucun des opérateurs africains interrogés n’a cité le suivi des joueurs par l’IA parmi les outils actuellement utilisés, alors meme que beaucoup considèrent cette technologie comme déterminante pour l’avenir.

« La prochaine étape ne consiste pas seulement à ajouter de nouvelles règles. Elle suppose davantage de visibilité. Si vous ne pouvez pas repérer rapidement les comportements à risque, vous intervenez toujours trop tard. »

C’est ici que l’accent mis par Ewuzie sur les comportements prend tout son sens, bien au-delà du simple avertissement générique. Le risque n’apparaît pas toujours sous une forme spectaculaire. Il s’installe le plus souvent dans la répétition, la routine et des habitudes qui deviennent difficiles à détecter à temps.

Passer des avertissements à la prise de conscience

À ce stade, le débat quitte le seul terrain réglementaire pour se recentrer sur l’utilisateur. L’argument d’Ewuzie n’est pas que le marché a besoin d’avertissements plus visibles, mais que les joueurs ont besoin de meilleurs outils et d’une sensibilisation plus précoce.

« Les avertissements standards sont souvent ignorés parce qu’ils sont perçus comme des mentions légales ou comme une contrainte. Pour faire réellement évoluer les comportements, nous devons cesser de compter uniquement sur la publicité et privilégier un travail de sensibilisation plus en amont. »

Il résume aussi cette idée en termes plus directs :

« Nous donnons aux utilisateurs des outils pour renforcer leur discipline. Et cette discipline nourrit la confiance. »

C’est dans cette logique que s’inscrit 1xBalance. L’initiative de jeu responsable de 1xBet a été conçue moins comme une contrainte que comme un espace d’éducation et d’auto-évaluation. Elle propose un test sur les styles de paris, un calculateur et des ressources pédagogiques destinés à aider les utilisateurs à comprendre leurs habitudes avant qu’elles ne deviennent plus difficiles à corriger.

« Si une personne ne découvre les règles de sécurité qu’à travers un petit avertissement sur un coupon de pari, il est déjà trop tard. Le véritable changement commence lorsque les joueurs comprennent suffisamment tôt leurs propres habitudes pour garder le contrôle. »

Cette idée rejoint l’un des enseignements les plus clairs du rapport : les outils de protection des joueurs sont plus efficaces lorsque les utilisateurs les comprennent, leur font confiance et les perçoivent dans un langage concret plutot que juridique.

Le véritable test pour le marché

C’est pourquoi l’intervention d’Ewuzie à SiGMA mérite une attention particulière. Elle se situe au croisement de trois enjeux majeurs : la croissance du marché, les disparités réglementaires et les comportements des joueurs.

Le marché africain des paris continuera de se développer. La vraie question est désormais de savoir s’il peut faire émerger une culture dans laquelle la responsabilité n’est pas vécue comme une contrainte légale extérieure, mais comme une composante normale de la pratique des paris.

« Un marché atteint sa pleine maturité lorsque la responsabilité cesse d’être une règle imposée de l’extérieur et s’intègre à la manière dont les gens jouent, réfléchissent et prennent leurs décisions. »

Cet argument ne reflète pas seulement la position d’Ewuzie. Il s’inscrit également dans l’approche de responsabilité sociale défendue par 1xBet. À travers des études, des discussions publiques et des outils comme 1xBalance, la marque montre que la protection des joueurs doit faire partie intégrante de la culture des paris, et ne pas se limiter à une conformité de façade.

« La protection des joueurs ne doit pas se réduire à une formalité réglementaire. Elle doit se refléter dans les outils que nous développons, dans notre communication et dans la manière dont nous aidons les joueurs à mieux identifier leurs propres comportements. »

C’est sans doute l’idée centrale de ce débat : un marché atteint sa pleine maturité lorsque les joueurs ne sont pas seulement protégés par des règles, mais disposent aussi des moyens de mieux se comprendre eux-memes