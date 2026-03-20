Prière de Ramadan : Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ appelle au renforcement de la cohésion sociale

À l’occasion de la célébration du Ramadan marquant la fin du jeûne musulman, le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a appelé le Peuple burkinabè à renforcer la culture de la cohésion sociale pour un pays de paix, de stabilité et de prospérité.

Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ est proche de sa population. Ce vendredi 20 mars 2026, jour de la fête de Ramadan, il a accompli la prière dans un quartier populaire de la ville de Ouagadougou. À l’issue de la prière, il a souhaité une très bonne fête aux fidèles musulmans après un mois d’adoration et de partage.

Il a aussi rendu hommage aux Forces combattantes. « Mes pensées et mes prières vont d’abord à l’endroit de nos Forces combattantes qui se battent jour et nuit, d’Est en Ouest, du Nord au Sud du Burkina Faso pour que notre Patrie tienne débout et tienne le pari de la liberté, de l’indépendance et de la souveraineté », souligne le Chef de l’État.

Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a également prié pour que les blessés et les malades recouvrent la santé, et pour le repos des âmes des disparus.

Attaché à la souveraineté du continent, le Président du Faso a, une fois encore, appelé à l’unité de l’Afrique et à une véritable réconciliation au service de la paix et de la prospérité.

« Nous avons également prié pour les Africains. Que Dieu fasse qu’ils quittent l’obscurité de l’ignorance, et cherchent la connaissance ! C’est à ce prix que l’Afrique connaîtra la paix, la stabilité et le développement », soutient-il.

Le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a saisi l’occasion pour souhaiter une bonne suite de carême aux chrétiens catholiques qui observent, encore pour quelques jours, ce précepte religieux.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso