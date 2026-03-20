Burkina Faso : L’Aïd el-Fitr sous le signe de la paix et de la cohésion sociale

À l’occasion de la grande prière marquant la fin du jeûne de Ramadan, des milliers de fidèles musulmans, membres du Mouvement sunnite, ont prié ce vendredi 18 mars 2026 à Ouaga 2000, sur le terrain situé en face de la Salle internationale des conférences.

Après 29 jours de jeûne, d’abstinence et de piété, les fidèles musulmans du Burkina Faso célèbrent la fête de l’Aïd el-Fitr, ce vendredi 18 mars 2026. Convaincus que la guerre ne se gagne pas seulement par les armes, le retour de la paix au Faso a été l’une des principales intentions lors de cette célébration, officiée par le cheikh Dr Ishak Kindo.

Une importante délégation gouvernementale, conduite par le ministre d’État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, a également pris part à cette prière.

Ce dernier a confié qu’ils ont été mandatés par le chef de l’État et le chef du gouvernement pour venir communier avec les fidèles musulmans du Mouvement sunnite à l’occasion de cette prière marquant la fin du jeûne. Il a souligné qu’ils étaient porteurs d’un message de solidarité, non seulement envers la communauté sunnite, mais également envers l’ensemble de la communauté musulmane.

« C’est un message de solidarité envers la communauté musulmane dans son ensemble au Burkina Faso, un message de solidarité du gouvernement avec l’ensemble de la population du Burkina Faso », a-t-il rapporté.

Saluant le message livré par le Dr Ishak Kindo, le général de division Célestin Simporé a souhaité que Dieu agrée toutes les prières qui lui ont été adressées, afin qu’à la prochaine célébration, la situation sécuritaire soit « améliorée considérablement ».

« Que les populations puissent vaquer à leurs occupations, que les populations puissent rejoindre leurs localités, de sorte que le Burkina Faso puisse avancer dans le progrès, dans le développement pour un avenir radieux », a-t-il ajouté.

Il a également appelé toutes les communautés religieuses à prier ardemment pour le retour de la paix. « Nous en avons les capacités et nous devons prier tous ensemble, toutes les communautés religieuses. N’oubliez pas non plus que cette année, le jeûne musulman a coïncidé avec le carême chrétien (…) C’est pour le bonheur du peuple burkinabè qui reste solidaire, uni malgré toutes les tentations de division venant de l’extérieur et de l’intérieur également », a-t-il déclaré.

Le président du Mouvement sunnite, Oumarou Zoungrana, a pour sa part souligné que cette année, les choses se sont bien déroulées. « Vous avez remarqué que cette année, il n’y a pas eu trop de discussions par rapport à la Commission de la lune », a-t-il relevé.

Par ailleurs, il a invité les Burkinabè à se pardonner et à privilégier l’intérêt général. « Si vous avez des problèmes, essayez de vous pardonner. Si vous avez passé 29 jours dans le jeûne, en tout cas, tout ce que vous avez dans le cœur, c’est mieux de le laisser », a-t-il appelé.

De son côté, le Dr Ishak Kindo a exhorté les Burkinabè à cultiver la cohésion sociale et à promouvoir le dialogue interreligieux.

W.S

Burkina 24