Aïd El Fitr à Ouagadougou : Prière pour la paix, communion pour la nation !

La communauté musulmane du Burkina Faso a célébré la fête de l’Aïd El Fitr ce vendredi 20 mars 2026 à Ouagadougou, à la Place de la Révolution. Les fidèles, accompagnés de représentants d’autres confessions religieuses et d’une forte délégation gouvernementale, ont prié avec ferveur pour le retour de la paix et la promotion de la cohésion sociale au Faso.

Réunis sur ce lieu symbolique, les fidèles, guidés par l’Imam de la grande mosquée de Ouagadougou, l’Imam Cheick Abdallah Ouédraogo, se sont sacrifiés à la traditionnelle prière couronnant cette année 29 jours de pénitence, de sacrifices et de don de soi. Dès le petit matin, les rues menant à la place affichaient une ambiance particulière.

Il n’y avait rien de plus normal à voir ces milliers de musulmans, majoritairement vêtus de boubous, converger pour marquer la fin de ce mois sacré. Après 29 jours de jeûne, tous étaient pressés de clore ce temps de piété en beauté. La cérémonie se déroule en présence de Sa Majesté le Mogho Naaba et d’une importante délégation ministérielle.

Quinze minutes avant le début de l’office, le hennissement des chevaux annonçait déjà l’arrivée du Mogho Naaba Baongo et quelque temps après, le grand imam fait son apparition. Une fois leur installation terminée, les prêches ont pu commencer avec un message clair : prier pour le retour définitif de la paix.

À 9h précises, le cri du « Allahou Akbar » a marqué le début de la prière, composée de deux rakats. À l’issue de celles-ci, l’Imam Cheick Abdallah a centré son sermon sur le vivre-ensemble, le partage et la solidarité. « Il faut toujours être juste dans ce que l’on fait, car l’injustice engendre la frustration, qui est un frein au vivre-ensemble », a-t-il déclaré, avant de mettre fermement en garde « ceux qui passent leur temps à insulter les gens sur la toile et dans d’autres espaces ».

Dans un contexte sécuritaire qui impose des défis, les messages ont été largement axés sur la stabilité du pays. Les fidèles ont formulé des vœux d’unité entre tous les Burkinabè. De son côté, le ministre d’État chargé des Cultes, Émile Zerbo, a témoigné la solidarité du gouvernement envers la communauté musulmane, saluant ses efforts constants pour la cohésion nationale.

Le président de la communauté musulmane, El Hadj Moussa Koanda, a également appelé à accompagner la dynamique des autorités. « Notre gratitude va à l’endroit des plus hautes autorités qui ont facilité notre jeûne à travers des initiatives comme les Faso Yaar et la réduction des prix des médicaments. Nous allons continuer à prier pour la paix et la stabilité de notre pays », a-t-il affirmé.

Cette célébration s’achève ainsi dans un esprit de communion nationale, où autorités et populations ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de la paix.

Cinq ministres ont marqué de leur présence à la place de la Révolution en cette année. Les autres confessions religieuses n’étaient pas en reste. Monseigneur Éric Soviguidi a livré un message de cohésion sociale au nom de la communauté chrétienne en cette journée de communion.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24