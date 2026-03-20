Aïd El-Fitr : Le président Ibrahim Traoré appelle à la cohésion et rend hommage aux Forces combattantes

À l’occasion de la fête de l’Aïd El-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé ses vœux à la communauté musulmane et à l’ensemble du peuple burkinabè, le vendredi 20 mars 2026.

Dans son message, le chef de l’État a invité les citoyens à faire perdurer, au quotidien, les valeurs de solidarité, de foi et de piété cultivées durant le mois de Ramadan. Il a souligné l’importance de ces principes dans la construction d’une nation unie, inclusive et tournée vers la paix et la fraternité.

Le président a également rendu hommage aux Forces combattantes engagées sur les différents théâtres d’opération, saluant leur bravoure et leur engagement dans la reconquête de l’intégrité du territoire national.

Concluant son message, le chef de l’État a formulé des prières pour que les œuvres accomplies durant cette période soient agréées, dans un esprit de paix et de rassemblement national.