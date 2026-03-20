Femmes et paix au Burkina Faso : Une rencontre stratégique annoncée à Ouagadougou

Le Mouvement patriotique le Faso d’abord (MPFAB) poursuit ses initiatives en faveur de la cohésion sociale et du vivre-ensemble. À l’issue d’une audience accordée par le ministre en charge de la Famille et de la Solidarité, le jeudi 19 mars 2026, le président du mouvement, Hayouba Ouattara, a présenté les grandes lignes des actions en cours, notamment l’organisation d’un panel dédié aux femmes, prévu le 28 mars 2026 à Ouagadougou.

Cette rencontre avec le ministère en charge de la Famille et de la Solidarité, représenté par le directeur de cabinet, le Commandant Michael Nitiéma, a permis au mouvement de présenter sa vision, ses objectifs ainsi que sa structuration.

« Nos échanges avec Monsieur le ministre ont été d’une importance capitale. Nous avons effectué un tour d’horizon des questions relatives au département », a indiqué le président du MPFAB, Hayouba Ouattara.

Dans la dynamique du mois de la femme, le mouvement prévoit d’organiser une activité de réflexion de grande envergure à l’endroit des femmes de toutes les catégories sociales.

Prévu dans la salle du Conseil burkinabè des chargeurs (CBC), le panel portera sur le thème « Femmes, piliers stratégiques de la paix durable au Burkina Faso : de la reconnaissance symbolique à l’institutionnalisation des mécanismes d’action ».

Selon Hayouba Ouattara, cette initiative vise à créer un cadre d’échanges autour du rôle central des femmes dans la consolidation de la paix au Burkina Faso.

« Il s’agit d’ouvrir un cadre de réflexion sur la place de la femme dans la consolidation de la paix », a-t-il souligné.

L’activité s’articulera autour de quatre axes thématiques développés par des experts, avec une forte interaction avec les participantes. L’objectif est de permettre aux femmes de repartir avec des connaissances pratiques et des outils concrets, utiles à leur engagement au sein de leurs familles, de leurs communautés et de la nation.

À travers cette initiative, le MPFAB entend mettre en lumière la contribution essentielle des femmes dans la construction d’une paix durable, tout en encourageant leur implication active dans les mécanismes de prévention des conflits et de cohésion sociale.

Soumane Wahab Karambiri et Daouda Zongo (stagiaires)

Burkina 24