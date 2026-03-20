Ramadan 2026 : Lota et ses partenaires offrent des vivres aux plus démunis

En compagnie de ses partenaires, Abdoul Karim Baguian alias Lota a initié une opération dénommée « Fête en famille », afin d’apporter une aide aux personnes vulnérables et leur permettre de disposer de quelques vivres pour les fêtes de Ramadan et de Pâques. Le jeudi 19 mars 2026, il a procédé à la remise de dons collectés au profit des personnes dans le besoin.

Le mois de Ramadan étant une période de partage, d’entraide et de solidarité, c’est ce qui a motivé Lota à organiser cette opération « Fête en famille », dans le but de soutenir les personnes démunies et leur permettre de célébrer la fête dans de meilleures conditions. Les vivres récoltés sont notamment du riz, du spaghetti et de l’huile.

« Nous vivons dans un pays qui a une réalité. Et la réalité est telle qu’il y a certains Burkinabè qui mangent à leur faim qui peuvent se permettre d’avoir trois repas par jour, et il y a d’autres Burkinabè qui peinent avoir un seul repas », a-t-il notifié.

C’est ainsi qu’après réflexion, Lota dit avoir décidé de mobiliser certaines personnes de son entourage afin de mettre en place cette initiative solidaire.

« Vous conviendrez avec moi que le mois de carême est un mois béni, c’est un mois de partage, c’est un mois de pardon, c’est un mois de générosité et c’est un mois d’aide pour chacun de nous », a-t-il appuyé.

Il a confié qu’au départ, il croyait en l’initiative sans toutefois s’attendre à un tel engouement, marqué par une forte mobilisation des donateurs.«Nous avons lancé l’opération à une semaine du mois de carême. Et à l’issue de deux semaines, nous étions à 70 sacs de 25kg de riz », a-t-il relevé.

Pour Lota, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et humanitaires auxquels le Burkina Faso est confronté, chaque Burkinabè disposant de moyens devrait faire preuve de solidarité envers les plus démunis.« Pensez à ce qui sont dans le besoin, pensez à ceux qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts, qui n’arrivent pas à avoir ne serait-ce un seul repas par jour », a-t-il interpellé.

Les bénéficiaires, quant à eux, ont exprimé leur gratitude envers les différents contributeurs qui ont pensé à eux à travers cette initiative empreinte de solidarité.