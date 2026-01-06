Burkina Faso VS Côte d’Ivoire (0-3) : « Nous n’avons pas été à la hauteur » (Brama Traoré)

Les Éléphants ont dominé les Étalons du Burkina Faso (3-0) en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025. Brama Traoré, le sélectionneur reconnait que le plan que le staff a prévu n’a pas marché face aux Éléphants dans cette rencontre disputé ce mardi 6 janvier 2026.

« C’était un match compliqué pour nous parce qu’on avait un plan, celui de bien commencer le match et de contrôler ensuite cette équipe de Côte d’Ivoire qui est une équipe très technique. Je pense qu’après l’inscription du premier but, on est sorti du match et c’était difficile de contrôler par la suite », analyse Brama Traoré, à l’issue de la défaite (3-0) ce mardi 6 janvier 2025.

Un plan qui n’a pas fonctionné

Le sélectionneur qui a tenté un coup tactique avec cinq défenseurs contrairement aux habitudes. Les Ivoiriens qui ont rapidement ouvert le score ont réussi un match tranquille. Brama Traoré reconnait que son équipe a manqué de ressources.

« Nous n’avons pas été en tout cas à la hauteur de l’équipe ivoirienne parce qu’elle a su contrôler le jeu et marquer d’entrée. Le reste, c’était un peu difficile parce qu’il fallait maintenant voire comment on pouvait mettre un autre plan pour pouvoir égaliser. Ça n’a pas été le cas », reconnait Brama Traoré, visible déçu de cette contreperformance, lui qui espérait remporter la compétition.

« Mais ce que je peux dire, c’est que ce soir, on n’a pas été bon. Donc, nous avons joué contre une équipe au top. Mais on ne s’est jamais comporté de la sorte. On a rivalisé contre l’Égypte, contre le Sénégal. Et aujourd’hui, contre la Côte d’Ivoire, ça n’a pas marché », affirme Brama Traoré interrogé en conférence de presse sur le niveau affiché par les Étalons face à des équipes de haut niveau.

Pourtant, en se rendant au Maroc, les Étalons avaient des ambitions. Celui de remporter la CAN pour la première fois de son histoire. Mais face aux champions d’Afrique en titre, la montagne était très haute. Les Étalons s’arrêtent en huitième de finale comme lors de la précédente édition en Côte d’Ivoire.

Poursuivre la reconstruction

« Donc, on avait des ambitions et on avait un objectif à atteindre. Ce soir, on n’a pas été capable de nous qualifier pour continuer. Cela ne voudrait pas dire que nous n’avons pas une bonne équipe », rassure d’abord Brama Traoré. Pour lui, il faut juste reconstruire au lieu de repartir à zéro.

« Nous devons continuer à travailler pour élever encore le niveau de cette équipe et renforcer le potentiel. Donc, je pense que ça passera par là. Et il faut vraiment savoir raison garder et ne pas tout casser », apprécie Brama Traoré. Les Étalons sont éliminés et doivent se remettre au travail pour la prochaine Coupe d’Afrique dont les éliminatoires devraient débuter au mois de mars prochain.