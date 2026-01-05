Burkina Faso VS Côte d’Ivoire : « Pour être champion, il faut battre un champion » (Brama Traoré)

Partage

« Pour être un champion, il faut battre un champion et nous sommes là pour gagner ce match », a rappelé le sélectionneur des Étalons en conférence de presse d’avant match ce lundi 5 janvier 2026 à la veille de l’opposition contre les Éléphants de Côte d’Ivoire. Tout en respectant l’adversaire, Brama Traoré s’est aussi montré confiant envers ses joueurs.

« Nous Savons que nous allons jouer contre le champion d’Afrique et il faut bien se préparer. Dire que ce match vient tôt, je ne crois pas. A ce stade de la compétition, toutes les équipes peuvent se rivaliser », a répondu Brama Traoré interrogé sur la précocité de cette opposition dans le tournoi. Les Étalons affrontent en effet, les Éléphants de Côte d’Ivoire ce mardi 06 janvier à Marrakech.

Comme depuis le début du tournoi, Brama Traoré n’a pas caché ses ambitions. Il s’agit de remporter la compétition. « Nous sommes venus, c’est pour arriver en finale, le 18, la disputer et la remporter. Donc, si ça passe par le champion en titre, nous devons être là pour le faire », insiste le sélectionneur des Étalons devant un parterre de journalistes en majorité de la presse ivoirienne.

Être prêt ce mardi

Comme à son habitude, Brama Traoré s’est montré respectueux envers les Éléphants de Côte d’Ivoire sans toutefois minimiser la force de frappe des Étalons. « Nous savons que nous allons jouer contre une équipe très technique avec des individualités marquantes.

Donc, il faut être prêt à tous les niveaux pour aborder ce match. Nous ne lésinerons pas sur les moyens pour gagner ce match. Pour être un champion, il faut battre un champion et nous sommes là pour gagner ce match », a déclaré Brama Traoré.

Pour lui, les Étalons sont bien préparés et prêts pour aborder cette rencontre des huitièmes de finale malgré la grande rivalité qui oppose les deux formations.