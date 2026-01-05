Effort de paix au Burkina Faso : La diaspora du Togo et du Koweït mobilise 22 millions FCFA en ce début 2026

La diaspora burkinabè du Togo et du Koweït a ouvert, ce lundi 5 janvier 2026, la série des contributions de l’année 2026 à l’effort national de paix, avec un montant global de 22 millions de FCFA. La cérémonie officielle de remise des dons s’est tenue sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré.

La délégation des Burkinabè vivant au Togo a remis au chef de la diplomatie la quittance d’une contribution de 20 millions de FCFA, fruit d’une mobilisation collective organisée à l’occasion des Journées d’Engagement patriotique et de participation citoyenne. En plus de cet apport financier, cette communauté a également collecté des dons en nature évalués à plus de 2 millions de FCFA, destinés aux personnes déplacées internes.

De son côté, la diaspora burkinabè du Koweït a contribué à hauteur de 2 millions de FCFA, dont un million de FCFA pour le Fonds de soutien patriotique et un million de FCFA pour l’initiative présidentielle Faso Mêbo. Ces fonds proviennent à la fois des collectes réalisées auprès des compatriotes résidant dans le pays et de la caisse de solidarité de la représentation diplomatique du Burkina Faso au Koweït.

Premières contributions officielles de l’année 2026, ces dons traduisent l’engagement constant de la diaspora burkinabè en faveur de la lutte contre le terrorisme, de la reconstruction nationale et du retour durable de la paix.

Saluant cet élan de solidarité, le ministre Karamoko Jean Marie Traoré a félicité les deux délégations pour leur sens élevé du patriotisme. Il a transmis la reconnaissance du Président du Faso et du Chef du Gouvernement à l’ensemble des Burkinabè vivant à l’extérieur pour leur soutien indéfectible à la Nation.

Le chef de la diplomatie burkinabè a par ailleurs rappelé l’importance stratégique du Fonds de soutien patriotique, désormais érigé en véritable instrument de finance publique. À ce titre, il a indiqué que plus de 212 milliards de FCFA ont été mobilisés en 2025, grâce aux sacrifices consentis par les Burkinabè.

« Ces montants ont pu être réunis grâce à l’engagement de citoyens déterminés à voir le Burkina Faso renouer avec la paix et se reconstruire selon la vision de la Révolution progressiste populaire », a souligné le ministre, tout en rassurant la diaspora sur les avancées enregistrées sur le terrain sécuritaire et du développement, fruits de l’engagement collectif du peuple burkinabè.

Source : DCRP/MAECR-BE