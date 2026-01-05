Burkina Faso VS Côte d’Ivoire : « Si jouer la finale doit passer par la Côte d’Ivoire, on le fera » (Brama Traoré)

Partage

« Il y aura des étincelles dans l’air », a prévenu Brama Traoré avant le match de huitièmes de finale entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire prévu le mardi 6 janvier 2026 à 19 heures. A la veille de la rencontre, le sélectionneur des Étalons a confirmé les intentions de son équipe qui sont de repartir avec la victoire.

« Nous savons très bien que nous allons jouer contre une grande équipe. Mais il faut se préparer. Nous avons nos plans que nous ne pouvons dévoiler ici. Au niveau des joueurs, nous pensons que nous avons l’effectif nécessaire pour aborder ce match », assure Brama Traoré, serein pendant sa conférence de presse d’avant match ce lundi 5 janvier 2026. Pour se qualifier en quart de finale de la CAN Maroc 2025, le Burkina Faso doit s’imposer face à la Côte d’Ivoire, championne d’Afrique en titre. Le sélectionneur est prêt pour cela.

« On s’est préparé pour cette CAN et nous voulons tout faire pour jouer cette finale et la remporter. Si ça passe par la Côte d’Ivoire, on le fera. Ce sera un match difficile, nous le savons. Mais nous sommes préparés à toute éventualités. Nous avons le potentiel nécessaire pour gagner ce match. C’est le football. Nous savons que les Ivoiriens se sont bien préparés. Donc, il y aura de l’essentiel dans l’air », analyse Brama Traoré qui participe à sa première CAN en tant que sélectionneur principal.

« Nous allons rivaliser avec cette équipe avec nos plans »

En 2015, il était l’adjoint de Paul Put en Guinée Équatoriale. Toutefois, en espérant que le fair-play va régner. « Vous savez que c’est deux peuple qui se connaissent très bien. Nous pensons que ce match sera vraiment vivant », espère le sélectionneur burkinabè

Brama Traoré est le premier sélectionneur des Étalons a remporté deux matchs en phase de groupe, depuis la CAN 1998 pendant laquelle les Étalons avaient disputé les demi-finales. Interroger sur les plans de son équipe, Brama Traoré a contourné la réponse.

« Nous connaissons un peu le football ivoirien. Nous savons que c’est une équipe très technique qui joue un football de très haut niveau. Nous allons rivaliser avec cette équipe avec nos plans. Mais c’est une question intelligente mais nous pensons bien aborder ce match », a-t-il ajouté.

Le Burkina Faso a terminé deuxième de sa poule alors que la Côte d’Ivoire s’est qualifiée en étant première.