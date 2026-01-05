Burkina Faso VS Côte d’Ivoire : « On va jouer à fond et gagner demain », prévient Arsène Kouassi

Partage

Arsène Kouassi, désigné homme du match lors de la dernière rencontre du Burkina Faso est bien prêt pour affronter les Éléphants de Côte d’Ivoire. Bien que ce match de huitième de finale de la CAN Maroc 2025 se dispute contre les champions d’Afrique, le latéral gauche rappelle que les Etalons sont un groupe bien soudé.

Les Étalons veulent remporter la CAN Maroc 2025. Depuis le début de la compétition, l’équipe de Brama Traoré affiche une sérénité malgré des matchs souvent difficiles. Cet état d’esprit continue selon Arsène Kouassi.

« Notre état d’esprit est pareil comme d’habitude. Nous savons que la Côte d’Ivoire est une grande nation mais nous aussi on est préparés. On a des joueurs capables de rivaliser avec cette équipe. Donc, nous aussi nous sommes prêts à se battre à fond. Il n’y a pas de soucis à cela », apprécie le défenseur burkinabè.

Face aux champions d’Afrique, Arsène Kouassi que les deux équipes seront au niveau. Et pour lui, c’est déjà un bon test. « Ce sera un très bon match, une expérience pour nous de savoir aussi que nous allons affronter la Côte d’Ivoire, c’est quelque chose de bien parce qu’on ne doute pas face à ce genre d’équipes.

On a un groupe soudé, on a des joueurs talentueux. Il n’y a pas à douter. On va jouer à fonds et le gagner demain », assure le latéral gauche, considéré comme l’un des meilleurs latéraux de la compétition.

Depuis l’annonce de ce derby d’Afrique de l’Ouest, les commentaires vont bon train. Ce qui impatiente Arsène Kouassi : « Je suis impatient de savoir que le coup de sifflet va être ne donner dans pas longtemps ». Mais, ces conférences de presse sont des occasions pour des journalistes de jauger le moral de l’adversaire.

Mais Kouassi affiche une sérénité sans faille. « Il n’y a pas de peur. On sait qu’on va affronter la Côte d’Ivoire qui est une grande nation comme je l’ai dit. Nous aussi no a des joueurs capables. On est préparé pour cette compétition.

Si on est là aujourd’hui, c’est qu’on mérite. On va aborder ce match comme on a l’habitude de le faire. On ne va pas stresser, on va affronter la Côte d’Ivoire avec nos armes. On peut gagner et il y a la place pour gagner », assure-t-il.

Arsène Kouassi devrait être à nouveau titulaire lors de ce match de huitième de finale qui se dispute ce mardi 6 janvier 2026.