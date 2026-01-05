CAN : L’Egypte tremble mais élimine le Bénin après prolongation (3-1)

Partage

L’Égypte sera bien au rendez-vous des quarts de finale de la CAN 2025, mais au prix d’un match longtemps indécis face à un valeureux Bénin (3-1 a.p.). Loin d’être souverains, les Pharaons ont dû attendre les prolongations pour faire la différence, portés par un Mohamed Salah décisif jusqu’au bout.

Dominateurs dans le jeu, les Egyptiens peinent d’abord à concrétiser. Bien en place, le Bénin résiste et ferme les espaces, obligeant l’Égypte à multiplier les attaques placées sans réel danger avant la pause.

La délivrance intervient à la 61e minute. Sur une belle action collective côté droit, Hany centre en retrait et Marwan Attia, à l’entrée de la surface, reprend en une touche. Sa frappe somptueuse termine dans la lucarne. 1-0 pour l’Égypte.

Place aux prolongations

Mais les Guépards refusent de céder. Une erreur d’El-Shenawy (82e) relance totalement le suspense. Après un dégagement manqué, le ballon revient sur Jodel Dossou, qui égalise du bout du pied (1-1). L’Egypte doute, le Bénin y croit.

En prolongation, l’expérience égyptienne fait la différence. A la 97e minute, Yasser reprend de la tête un centre précis d’Attia et redonne l’avantage aux siens (2-1).

Puis, dans le temps additionnel, Mohamed Salah conclut un contre d’un extérieur du pied gauche après une longue course (120+3, 3-1). Sans briller, l’Égypte assure l’essentiel et poursuit son aventure. Les Pharaons affrontent soit les Éléphants, soit les Étalons du Burkina Faso.