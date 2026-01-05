CAN Maroc 2025 : Le Nigeria se balade face au Mozambique (4-0)

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 6 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Le Nigeria continue sa marche en quart de finale de la CAN Maroc 2025.
Partage

Le Nigeria a été sans pitié face au Mozambique en huitièmes de finale de la CAN Maroc 2025. Les Supers Eagles ont inscrit quatre but dans cette rencontre pour s’imposer avec autorité. 

Dans cette rencontre disputée le lundi 5 janvier 2026, Victor Osimhen auteur d’un doublé et Ademola Lookman, auteur d’un but et de deux passes décisives ont porté les Super Eagles. La démonstration nigériane a débuté dès la 20e minute avec Lookman, lancé par Iwobi, d’un plat du pied trouver le chemin des filets (1-0).

Puis, Lookman, ballon d’or africain 2023, sert son coéquipiers Osimhen (24e), ballon d’or africain 2024 qui fait le break (2-0) avant de revenir dès la fin de la pause (48e) pour annihiler le plan mis en place par le Zimbabwe.

A 3-0, les carottes semblent cuites par le Zimbabwe qui encaisse en 4e but (78e) inscrit par Adams. C’est sur ce score tranquille (4-0) que le Nigeria se qualifie pour les quarts de finale.

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 6 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de OUEDRAOGO

OUEDRAOGO

Articles similaires

CAN : L’Egypte tremble mais élimine le Bénin après prolongation (3-1)

il y a 3 heures

Burkina Faso VS Côte d’Ivoire : « On va jouer à fond et gagner demain », prévient Arsène Kouassi

il y a 3 heures

Burkina Faso VS Côte d’Ivoire : « Si jouer la finale doit passer par la Côte d’Ivoire, on le fera » (Brama Traoré)

il y a 4 heures

Effort de paix au Burkina Faso : La diaspora du Togo et du Koweït mobilise 22 millions FCFA en ce début 2026

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page