CAN Maroc 2025 : Le Nigeria se balade face au Mozambique (4-0)

Le Nigeria a été sans pitié face au Mozambique en huitièmes de finale de la CAN Maroc 2025. Les Supers Eagles ont inscrit quatre but dans cette rencontre pour s’imposer avec autorité.

Dans cette rencontre disputée le lundi 5 janvier 2026, Victor Osimhen auteur d’un doublé et Ademola Lookman, auteur d’un but et de deux passes décisives ont porté les Super Eagles. La démonstration nigériane a débuté dès la 20e minute avec Lookman, lancé par Iwobi, d’un plat du pied trouver le chemin des filets (1-0).

Puis, Lookman, ballon d’or africain 2023, sert son coéquipiers Osimhen (24e), ballon d’or africain 2024 qui fait le break (2-0) avant de revenir dès la fin de la pause (48e) pour annihiler le plan mis en place par le Zimbabwe.

A 3-0, les carottes semblent cuites par le Zimbabwe qui encaisse en 4e but (78e) inscrit par Adams. C’est sur ce score tranquille (4-0) que le Nigeria se qualifie pour les quarts de finale.