Burkina Faso Vs Soudan : « Nous allons jouer ce match avec tous nos atouts » (Brama Traoré)

Les Étalons du Burkina Faso disputent leur troisième match du groupe E de la CAN 2025 face au Soudan ce mercredi 31 décembre 2025 à 16 heures. Même si les Étalons sont qualifiés, Brama Traoré a rappelé en conférence de presse d’avant match que son objectif est de gagner.

« Demain [Mercredi 31 décembre] contre le Soudan, il faudra nous mettre en confiance pour bien aborder les huitièmes de finale. Aujourd’hui, chaque pays a progressé. Nous ne voulons pas dire que le Soudan n’est pas une bonne équipe.

Nous savons qu’ils ont un entraîneur ghanéen qui a contribué à ce que cette équipe puisse se qualifier pour la CAN. Nous les considérons comme une des bonnes équipes d’Afrique », prévient Brama Traoré en conférence de presse ce mardi 30 décembre. Les Étalons sont tout de même déjà qualifiés avec trois points.

Se sécuriser

Après la défaite (1-0) face à l’Algérie, les Étalons doivent se relancer pour ne pas douter même si la qualification est déjà acquise. Concernant la configuration de son groupe lors de cette rencontre, le sélectionneur burkinabè a déjà un plan en tête.

« Nous allons aborder ce troisième match avec tous nos atouts. Il faut aussi profiter mettre du sang frais pour aller chercher la victoire. Vous parlez de Dango comme attaquant de pointe, pour nous son poste de prédilection, c’est sur le flanc. Par rapport à l’adversaire, s’il le faut le mettre en pointe, on n’hésitera pas.

Mais il faut que nous puissions nous sécuriser en mettant un but et voir l’adversaire comment ils vont se comporter par la suite et s’adapter », poursuit Brama Traoré dont l’objectif est bien sûr de s’imposer. Pour cela, Brama Traoré estime qu’il faut jouer intelligent. Il assure que les joueurs sont conscients de la mission qui leur est assignée.

« Nous n’allons pas masquer nos intentions, notre intention, c’est de gagner et continuer notre aventure », espère Brama Traoré. En cas de deuxième place, les Étalons pourraient affronter soit la Côte d’Ivoire ou le Cameroun, les deux possibles premiers du groupe F.