Annonce | Soudan – Burkina Faso : vis l’esprit de la CAN avec 1xBet

Analyse du troisième match du Burkina Faso, où l’équipe nationale affronte un Soudan déterminé.

Les deux équipes se sont inclinées face à l’Algérie, mais ont remporté leur match en Guinée équatoriale. L’issue de leur confrontation directe mettra fin au suspense du groupe E : une équipe accédera directement aux barrages, tandis que l’autre devra suivre les résultats de ses adversaires et espérer se qualifier pour le tour suivant parmi les meilleurs troisièmes.

L’équipe nationale du Burkina Faso compte dans ses rangs de nombreux joueurs évoluant dans des clubs des grands championnats : Bertrand Traoré (Sunderland), Dango Ouattara (Brentford) et Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen). Il n’est donc pas surprenant que les Étalons aient opposé une belle résistance à l’Algérie et abordaient ce match décisif contre le Soudan en tant que favoris.

Cotes : V1 – 5,93, X – 2,919, V2 – 1,963

