IPERMIC : Wendkuni Ruth Dayamba obtient la mention Bien sur son mémoire de fin de cycle en Licence

L’impétrante Wendkuni Ruth Dayamba a soutenu avec succès son mémoire de licence ce mardi 30 décembre 2025 au sein de l’Institut panafricain d’études et de recherche en management, innovation et communication (IPERMIC). Son travail, intitulé « La communication de l’association Open My Eyes for Life Association (OMELA) dans la promotion de l’innovation et de la créativité des jeunes du Burkina Faso », a été jugé acceptable par le jury, qui lui a attribué la note de 15/20, avec la mention Bien.

À travers cette étude, la candidate s’est intéressée à la contribution de l’association OMELA dans la valorisation du potentiel des jeunes, à partir d’un constat largement partagé. « On constate que la jeunesse est pleine de potentialités, mais ce potentiel n’est pas suffisamment valorisé », a-t-elle expliqué au cours de son intervention.

Son travail met particulièrement en lumière la FIPEC (Foire Internationale du Petit Génie), une initiative portée par l’association pour promouvoir l’innovation, la créativité et le talent des jeunes. « À travers cette foire, beaucoup de jeunes ont été primés et sont désormais accompagnés dans le développement de leurs projets », a indiqué l’impétrante, soulignant l’impact concret de cette activité sur le terrain.

À l’issue de la soutenance, Wendkuni Ruth Dayamba s’est dite satisfaite du parcours accompli. « Je suis plus que satisfaite. Ça n’a pas été facile, ça a été un long processus. Arriver à ce niveau aujourd’hui est une grande fierté pour moi », a-t-elle confié. Selon elle, ce travail représente également un levier important pour l’association.

« Cette thématique va aider l’association à gagner en visibilité. Beaucoup de personnes vont découvrir OMELA et davantage de jeunes vont s’y intéresser pour être accompagnés dans l’innovation et la créativité », a-t-elle ajouté. Le président de l’association et maître de stage de l’impétrante, Emmanuel Dori a salué la qualité du mémoire présenté.

« C’est un travail très intéressant, de par son originalité, son actualité et l’utilité de son contenu », a-t-il déclaré, précisant que ces éléments ont été fortement appréciés par le jury. Pour lui, cette étude constitue aussi une opportunité d’amélioration pour l’organisation.

« C’est un honneur pour OMELA qu’un travail scientifique porte sur son domaine d’intervention. C’est à la fois encourageant et un miroir qui nous permet d’identifier les aspects à corriger afin de renforcer notre impact, notamment à travers la communication », a-t-il expliqué.

Créée sous le nom Open My Eyes for Life Association, OMELA est une structure chrétienne, apolitique et à but non lucratif. Elle intervient dans plusieurs domaines, notamment l’innovation et la créativité, le mentorat holistique, l’éducation, la foi et l’espérance, ainsi que la jeunesse et la citoyenneté active.

« Notre ambition est de contribuer à l’émergence d’une jeunesse consciente de son potentiel, capable de réaliser ses ambitions et d’impacter durablement sa communauté », a résumé Emmanuel Dori. Après l’obtention de sa licence, Wendkuni Ruth Dayamba nourrit des ambitions claires. « Je compte poursuivre en master et, à long terme, enseigner à l’université », a-t-elle confié.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24