« Caterpillar » triple médaillé mondial : Le groupe NEEMBA célèbre les exploits de son ambassadeur

Alfred Zan Bady, alias « Caterpillar », est rentré au Burkina Faso après les championnats du monde de powerlifting à Moscou, auréolé de trois médailles d’or et d’un nouveau record mondial. Ambassadeur du groupe NEEMBA, concessionnaire officiel de la marque Caterpillar dont il tire son surnom, l’athlète a tenu à présenter ses trophées à l’entreprise le 23 décembre 2025.

Déjà sacré champion du monde de Dips par le passé, l’athlète burkinabè est revenu encore plus fort de cette édition moscovite. Alfred s’est imposé au développé-couché ainsi qu’à l’épreuve des Dips, en soulevant 142,5 kg, après avoir précédemment validé une charge de 90 kg au Curl biceps. Cerise sur le gâteau, il a pulvérisé le record mondial de Dips avec sa performance à 142,5 kg.

Ces performances exceptionnelles méritaient d’être saluées par l’entreprise dont il incarne les valeurs : le groupe NEEMBA, concessionnaire officiel Caterpillar en Afrique de l’Ouest, dont il tire son surnom. La célébration s’est déroulée mardi 23 décembre 2025 dans les locaux de la filiale NEEMBA Burkina.

Pour le Directeur Général de NEEMBA Burkina, Eric Jean Noël Zouré, cet hommage est indispensable, tant pour les performances sportives que pour l’image de marque que l’athlète véhicule. « C’est avec une immense fierté que nous sommes réunis aujourd’hui pour célébrer cette performance exceptionnelle.

Depuis plusieurs années, nous avons choisi d’accompagner ce champion ; nous avons cru en lui. Avec ces titres et ce record en Russie, il n’a pas seulement porté le drapeau du Burkina Faso, il a porté les couleurs de l’Afrique et les nôtres. Nous reconnaissons en lui notre propre ADN », a-t-il déclaré.

Au-delà de la reconnaissance, NEEMBA souhaite, par ce geste, renouveler son soutien à l’athlète et consolider leur partenariat. « Bien sûr qu’il s’agit de consolider nos relations. À travers ses exploits, il devient pour nous une véritable représentation institutionnelle. Aujourd’hui, tout le groupe NEEMBA se sent honoré. Nous pouvons vous assurer que notre accompagnement sera pérenne », a affirmé le Directeur Général.

Coulidiati Hadi Daniel, coach et manager de l’athlète surnommé « Caterpillar », a au nom de ce dernier, exprimé la gratitude et la de reconnaissance envers NEEMBA pour le soutien reçu. Quant à Zan Bady, ce projet a été préparé durant des années et il n’est plus un rêve mais désormais une réalité.

« Nous sommes venus présenter les médailles, nous avons été très bien reçus et cela ne peut que nous galvaniser. Caterpillar est une machine d’une force immense ; il me fallait porter ce nom pour réussir à vaincre tout le monde en Russie », a-t-il renchéri.

Le groupe NEEMBA est un acteur industriel panafricain, concessionnaire officiel Caterpillar depuis 1932, opérant dans onze pays d’Afrique de l’Ouest. Fort d’un héritage de plus de 90 ans, le groupe a adopté en 2023 cette nouvelle identité, inspirée du mont Nimba, le plus haut sommet d’Afrique de l’Ouest.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24