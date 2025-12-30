Mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité : Un commissariat de police de quartier ouvre ses portes à Sabtoana

La Police nationale a procédé, ce mardi 30 décembre 2025, à l’ouverture officielle du premier commissariat de police de quartier de Sabtoana, un village relevant de la commune rurale de Komsilga.

L’ouverture de ce commissariat s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de sécurité intérieure, qui vise à rapprocher davantage les services de sécurité des populations. À ce titre, Sabtoana devient la première localité à abriter un commissariat de police de quartier. La zone de compétence de cette nouvelle structure ne se limite pas aux villages environnants de Sabtoana. Elle couvre également l’extension sud de Ouaga 2000 ainsi qu’une partie de la commune de Koubri.

Ce commissariat offrira les mêmes prestations que les commissariats ordinaires, aussi bien en matière de police administrative que de police judiciaire. Il s’agit notamment des légalisations de documents, des déclarations de perte de pièces, de l’établissement des Cartes nationales d’identité burkinabè (CNIB), des services d’ordre et de sécurité, des patrouilles et autres opérations de prévention et de lutte contre la criminalité urbaine, ainsi que du traitement des procédures judiciaires.

Le contrôleur général de police Adjima Abdoulazize Yonli, directeur régional de la Police nationale, a rappelé que l’ouverture de ce commissariat découle directement de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale de sécurité intérieure.

« Ce commissariat offrira à la population, toutes les missions d’un commissariat ordinaire. Aussi en matière de police administrative qu’en matière de police judiciaire. Je peux citer par exemple, les déclarations de perte, les légalisations, les procédures judiciaires à travers la recherche des délinquants, leur interpellation (…) », a-t-il énuméré.

Il a également souligné qu’au-delà de ces missions, ce commissariat contribuera activement au maintien de la sécurité et de l’ordre public dans sa circonscription.

« Ce bâtiment a été loué pour que la police y travaille parce que le besoin était là (…) Dans cette zone, il y a l’extension Sud de Ouaga 2000 où il y a beaucoup qui logent juste avec la petite famille dès le matin, tout le monde sort pour aller en ville. Adieu les vols et autres.

C’est la raison pour laquelle on est là pour sécuriser cette partie mais au-delà, il y a aussi les zones périphériques même le visage de Sabtoana, les zones de Kouba et bien d’autres zones où on a constaté une recrudescence de la criminalité et pour y répondre, il fallait forcément trouver un service de sécurité », a-t-il signalé.

Selon le contrôleur général de police Yonli, la Police nationale a engagé un vaste processus de décentralisation de ses services, à travers notamment la création de commissariats mobiles, de commissariats de secteurs et de quartiers, et à terme, de postes de police, dans l’optique de freiner la criminalité urbaine grandissante à Ouagadougou et sur l’ensemble du territoire national.

Le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune rurale de Komsilga s’est réjoui de l’ouverture de ce commissariat et a invité les populations à collaborer étroitement avec les forces de sécurité.

« La sécurité n’est pas seulement une affaire des forces de l’ordre, c’est aussi une affaire de toute population, voilà pourquoi nous demandons une franche collaboration et une loyauté vraiment de la part de nos concitoyens », a-t-il ajouté.

Originaire de Sabtoana, le PDG du groupe ENIF BTP et ancien député-maire de Komsilga, Issouf Nikiéma, a apporté un appui matériel au commissariat. Il a offert deux motos ainsi que du matériel informatique, pour une valeur estimée à 5 millions de FCFA, afin de faciliter le démarrage effectif des activités.

W.S

Burkina 24