Pèlerinage à La Mecque : La plateforme « Hadj Burkina » s’ouvre en deux phases dès le 3 janvier 2026

Le Comité national d’organisation du pèlerinage à La Mecque (CNOPM) a annoncé l’ouverture officielle de la plateforme numérique d’inscription « Hadj Burkina » pour l’édition 2026 du pèlerinage. L’information a été rendue publique à travers un communiqué publié le 30 décembre 2025 à Ouagadougou.

Selon le président du CNOPM, la plateforme sera accessible en deux phases distinctes. La première ouverture interviendra le vendredi 3 janvier 2026, de 14 heures à 18 heures. Une seconde ouverture est prévue le lundi 6 janvier 2026, également de 14 heures à 18 heures, afin de permettre aux candidats non-inscrits lors de la première phase de le faire.

Toutefois, le communiqué insiste sur la confirmation obligatoire des inscriptions. Les pèlerins enregistrés lors de la première ouverture devront impérativement confirmer leur inscription auprès de l’agence de voyage et de tourisme choisie du 3 au 5 janvier 2026.

Les candidats inscrits à l’issue de la deuxième ouverture sont également tenus de confirmer leur inscription. Seules les inscriptions confirmées seront considérées comme valides. Le CNOPM précise par ailleurs que les candidats n’ayant pas confirmé après la première ouverture ne pourront plus s’inscrire lors de la seconde phase.

Les droits d’inscription sont fixés à 25 000 francs CFA, à régler auprès de l’agence retenue, laquelle se chargera de reverser le montant au Trésor public. La plateforme est accessible à l’adresse https://ehadjburkina.net/.