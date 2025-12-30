Décès du Grand Imam El Hadj Aboubacar Kassim Sana à Ouagadougou

Partage

La Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), dans un communiqué rendu public ce mardi 30 décembre 2025, a annoncé le rappel à Dieu du grand Imam El hadj Aboubacar Kassim Sana, des suites de maladies, ce même jour, à son domicile, à Ouagadougou à l’âge de 75 ans.

La FAIB a présenté ses condoléances à la famille biologique du grand imam, à la Oumma toute entière ainsi qu’à l’ensemble de la population burkinabè.

La FAIB a en outre demandé à Allah d’accorder à son bien-aimé imam le paradis Firdaous, laissant entendre que les informations relatives au déroulement de ses obsèques seront communiquées ultérieurement.