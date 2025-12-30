CAN Maroc 2025 : L’Ouganda de Paul Put éliminé par le Nigeria, la Tunisie et la Tanzanie assurent l’essentiel

Partage

Le Nigeria, la Tunisie et la Tanzanie dans le groupe D sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2025 à l’issue des derniers matchs de poules disputés ce mardi 30 décembre 2025.

Carton plein pour les Super Eagles du Nigeria qui s’imposent (3-1) face aux Cranes de l’Ouganda ce mardi 30 décembre. Déjà qualifié, Eric Chelle, le sélectionneur du Cameroun avait renouvelé son équipe même si Victor Oshimen, footballeur africain de l’année 2024 était aligné.

Onuachu ouvre le score pour les Super Eagles après 28e minutes de jeu. Mais les joueurs de Paul Put, qui avait conduit le Burkina Faso à la place de finaliste à la CAN 2013, vont évoluer à 10 avec la blessure du gardien Onyango.

Un doublé de Onedika

Cependant, ce dernier écope d’un carton rouge pour avoir manié le ballon hors de la surface. Onyedika en profite pour inscrire un doublé (82e et 87e) avant que l’Ouganda ne réduise le score pour perdre (3-1).

Dans le même groupe, la Tanzanie et la Tunisie ont fait match nul (1-1). Un score qui arrange les deux équipes et élimine l’Angola qui était avant ces oppositions qualifié en tant que meilleur troisième.