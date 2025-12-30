Burkina Faso : Décision d’appliquer aux ressortissants des États-Unis d’Amérique des restrictions de visas d’entrée sur le territoire

Karamoko Jean Marie TRAORE, Ministère burkinabè en charge des affaires étrangères
Ceci est un communiqué du gouvernement burkinabè qui a pris la décision d’appliquer aux ressortissants des États-Unis d’Amérique des restrictions de visas d’entrée sur le territoire burkinabè, en réponse à une décision similaire prise par les autorités américaines.

Le Gouvernement du Burkina Faso a pris acte de la décision annoncée le 16 décembre 2025 par les autorités des États-Unis d’Amérique relative au renforcement des restrictions d’entrée sur leur territoire, décision qui inclut désormais le Burkina Faso parmi les pays soumis à des restrictions totales de visas.

En application du principe de réciprocité, le Gouvernement du Burkina Faso informe l’opinion nationale et internationale de sa décision d’appliquer aux ressortissants des États-Unis d’Amérique des mesures équivalentes en matière de visas.

Le Gouvernement du Burkina Faso demeure attaché au respect mutuel, à l’égalité souveraine des États et au principe de réciprocité dans ses relations internationales.

Le Burkina Faso reste ouvert à une coopération fondée sur le respect des intérêts réciproques avec l’ensemble de ses partenaires.

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons.
Ouagadougou, le 30 décembre 2025

Karamogo Jean Marie TRAORÉ
Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur 

