Hadj 2026 : Le coût provisoire fixé à 3 285 245 FCFA

Image d'illustration : Daawatoul-islamia.net
Le Ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité a rendu public, dans un communiqué daté du 26 décembre 2025 à Ouagadougou, le coût provisoire du pèlerinage à La Mecque pour l’édition 2026. Celui-ci est fixé à trois millions deux cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quarante-cinq (3 285 245) francs CFA.

Selon le département ministériel, ce montant se compose d’un coût de base du Hadj arrêté à 2 968 000 FCFA, auquel s’ajoutent des frais de restauration estimés à 317 000 FCFA. La prise en compte de ces frais constitue une innovation majeure pour l’édition 2026.

Lire aussi👉🏿Hadj 2026-2027 : Voici la nouvelle équipe chargée d’organiser le pèlerinage burkinabè

À titre comparatif, le coût du Hadj 2025, qui n’intégrait pas la restauration, s’élevait à 3 261 500 FCFA. Le ministère précise par ailleurs que le prix du mouton reste optionnel et demeure entièrement à la charge du pèlerin.

En conclusion, le Ministre d’État, Émile Zerbo, a souhaité un bon Hadj aux futurs pèlerins et invité l’ensemble des acteurs impliqués à s’engager pour une organisation réussie.

Retrouvez le communiqué ici👇🏿

COMMUNIQUE HADJ

