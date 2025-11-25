Hadj 2026-2027 : Voici la nouvelle équipe chargée d’organiser le pèlerinage burkinabè

Partage

Le Burkina Faso franchit une nouvelle étape dans la préparation des éditions 2026 et 2027 du pèlerinage à La Mecque. Le Ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité a officialisé, le 21 janvier 2025, la mise en place du Comité national d’organisation (CNO), conformément à l’Arrêté N°2025-0218/MATM/SG/DGARCT.

Cette décision s’inscrit dans le cadre juridique national régissant l’organisation du Hadj, en conformité notamment avec la Constitution, la Charte de la transition modifiée (14 octobre 2022 et 25 mai 2024) et les décrets encadrant les missions gouvernementales. L’arrêté se rapporte également à l’article 22 de l’arrêté N°2025-0313 du 23 octobre 2025 portant organisation du pèlerinage à La Mecque.

Selon l’Article 1 de l’arrêté, la conduite du Comité national d’organisation est confiée à des responsables aguerris issus de l’administration publique et des organisations religieuses :

Superviseur : Daouda KOANDA

Daouda KOANDA Président : Amadou SIDIBÉ

Amadou SIDIBÉ Premier rapporteur : Ibrahim BARRY, représentant la direction du suivi des pèlerinages religieux

Ibrahim BARRY, représentant la direction du suivi des pèlerinages religieux Deuxième rapporteur : Boukary TRAORÉ, représentant la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB)

Pour garantir une organisation rigoureuse sur les plans logistique, financier, sanitaire et sécuritaire, le Comité rassemble des représentants de plusieurs départements ministériels :

Ministère en charge du culte : Noufou ZIDWEMBA, Andama BOUDA

Noufou ZIDWEMBA, Andama BOUDA Ministère des transports : Mamadou CISSE, Kelemassa Cheickh Abdel Kassim BARRO

Mamadou CISSE, Kelemassa Cheickh Abdel Kassim BARRO Ministère des Affaires étrangères : Ousseini OUEDRAOGO, Issaka KABRE

Ousseini OUEDRAOGO, Issaka KABRE Ministère de la sécurité : Alidou ZOUNDI

Alidou ZOUNDI Ministère de la santé : Lassina KONATÉ

Lassina KONATÉ Ministère des finances : Daouda AKABI

Avec cette équipe pluridisciplinaire, le Burkina Faso entend assurer la préparation et la réussite des campagnes du Hadj 2026 et 2027, un événement majeur pour la communauté musulmane nationale. Le Comité a pour mission de veiller à la planification, à la coordination interinstitutionnelle et au bon déroulement du séjour des pèlerins, depuis le transport jusqu’au retour au pays.

