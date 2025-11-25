Lutte contre la fraude : La BMCRF et la Police de Baskuy veille au grain

La Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF), en étroite collaboration avec la Police de Baskuy, a procédé à une importante saisie d’huile moteur contrefaite.

100 bidons de 20 litres et 10 cartons contenant chacun 6 bidons de 5 litres, soit un total de 2 300 litres d’huile moteur contrefait.

Ce type de produit, hautement sensible, influe directement sur la performance des véhicules et la sécurité des conducteurs. Sa présence sur le marché constitue une menace grave pour les usagers et pour l’environnement.

La BMCRF salue la franche collaboration de la Police de Baskuy, dont la détermination a été décisive dans la réussite de cette opération. Elle rappelle à tous les opérateurs économiques leur responsabilité dans la chaîne de distribution et les invite à faire preuve de rigueur et d’éthique dans leurs activités.

Aux consommateurs, la BMCRF adresse un appel à la vigilance : vérifiez toujours la conformité des produits que vous achetez. En cas de doute ou de suspicion, n’hésitez pas à contacter les numéros verts mis à votre disposition.

80 00 11 84 / 80 00 11 85 / 80 00 11 86

La BMCRF réaffirme son engagement à intensifier les contrôles sur toute l’étendue du territoire national et à sanctionner avec fermeté toute infraction aux règles en vigueur.

La BMCRF, la garantie d’une concurrence saine et loyale.

Source : SCRP/BMCRF