2e CASEM 2025 du ministère des infrastructures : Un taux d’exécution physique global de 74,33 % des activités au 30 septembre 2025

La 2e session ordinaire du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) du ministère des infrastructures et du désenclavement a été ouverte, ce mardi 25 novembre 2025, à Ouagadougou, à l’occasion d’une cérémonie officielle présidée par Adama Luc Sorgho, chef dudit département.

Adama Luc Sorgho, ministre des infrastructures et du désenclavement, a fait comprendre que le Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM), au-delà de son caractère statutaire, est un pilier essentiel dans la gouvernance du ministère.

Il permet, a-t-il davantage expliqué, d’évaluer collectivement les performances et d’orienter les actions en vue d’atteindre efficacement les objectifs.

La présente session, a-t-il indiqué, est une occasion de faire un bilan exhaustif des réalisations au 30 septembre 2025 aussi bien au niveau administratif qu’opérationnel et de définir les priorités pour l’année prochaine.

Plus concrètement, a-t-il détaillé, il sera question d’examiner le rapport d’activités au 30 septembre 2025 d’une part et d’autre part, d’adopter le programme d’activités 2026.

« L’analyse des résultats de cette année au 30 septembre révèle qu’en dépit des difficultés rencontrées, des progrès notables ont été réalisés. Sur un total de 243 activités programmées, 96 ont été achevées, 133 en cours d’exécution et 14 non encore démarrées ; ce qui représente un taux d’exécution physique global de 74,33 % », a fait savoir Adama Luc Sorgho.

Appel à redoubler d’efforts

Félicitant pour ce progrès enregistré, le chef du département des infrastructures et du désenclavement a invité ses collaborateurs à redoubler d’efforts de sorte à améliorer cette performance en fin décembre.

« Le désenclavement en infrastructures de transport et le contrôle de qualité : quelles stratégies pour assurer la durabilité et la sécurité des infrastructures de transport ? », ainsi a été intitulé le thème de ce CASEM.

Pour le ministre Sorgho, l’objectif à travers ce thème, est d’identifier des pistes de solutions afin de permettre de renforcer les mesures déjà prises et mettre au service des usagers, des infrastructures de transport sûres et durables.

Il a, de facto, réitéré son invite à l’ensemble de ses collaborateurs à un examen rigoureux des documents soumis à leur appréciation, à contribuer pleinement aux échanges de manière à améliorer la qualité desdits documents, et à faire des propositions pertinentes qui permettront au ministère de surmonter les obstacles et améliorer les futures interventions.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24