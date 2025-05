Hadj 2025 : 342 pèlerins en chemin pour des prières en faveur de la paix au Burkina Faso

publicite

Le premier vol pour le Hadj 2025 a décollé de Ouagadougou pour le Royaume d’Arabie Saoudite ce vendredi 16 mai 2025. Sur les 8 143 inscrits, ce sont 342 pèlerins qui ont marqué le top départ de ces voyages donnant le ton des 22 autres départs prévus en cette année 2025. Déjà, depuis le tarmac de l’aéroport international de Ouagadougou, tous sont unanimes sur fait d’aller faire des invocations pour le retour de la paix au Faso.

À bord de l’Ethiopian Airlines, les premiers pèlerins du Burkina Faso ont pris la direction de la Mecque pour accomplir le 5ème pilier de l’islam ce vendredi 16 mai 2025. Tous, dans un espoir de prier non seulement pour leurs familles mais aussi pour la paix au pays, à écouter plusieurs d’entre eux.

Pour Rakiatou Balboné, venue de Tenkodogo, pour ce premiers vol, l’accomplissement de ce pilier se présente comme une bonne nouvelle. « C’est ma première fois et je suis très heureuse de pouvoir aller voir la maison de Dieu et la tombe du prophète (PSL) et ses compagnons.

Je veux aller demander à Dieu de pardonner mes péchés et qu’il bénisse mes enfants et toute ma famille. En étant là-bas nous allons demander au seigneur de renvoyer la paix au Burkina Faso », a-t-elle promis.

Les mêmes souhaits ont été lancés par Hamza Tiendrébéogo, lui aussi présent pour prendre ce premier vol. « Aussi bien que les camarades c’est un sentiment de joie qui m’anime.

Quand on va pour accomplir le 5ème pilier, c’est pour tout d’abord adorer Allah et dans ce contexte c’est aussi l’implorer pour le retour de la paix au pays », a-t-il indiqué.

D’ailleurs, c’est ce qu’a exhorté le ministre d’Etat, ministre en charge de l’administration territoriale Émile Zerbo à ces premiers pèlerins. Il a profité de l’occasion pour prodiguer quelques conseils surtout aux plus âgés.

« En ces lieux vous partez pour prier. Priez pour vous-mêmes. Mais n’oubliez pas votre pays dans ces prières. Là-bas soyez solidaires, écoutez bien les consignes et tout va bien se passer et nous viendrons encore vous accueillir ici. Dans cette chaleur n’oubliez pas de boire beaucoup d’eau et pour ceux qui ont des produits à prendre, ne les oubliez pas », a dit le ministre d’État.

Les vols pour ce Hadj 2025 sont prévus du 16 au 27 mai 2025 soit au total 23 départs dont 5 à Bobo Dioulasso. Les vols retour sont prévus du 17 juin au 3 juillet 2025.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

